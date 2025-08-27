Japanisches Izakaya-Set von CaDA jetzt erhältlich

Der Modellbau-Hersteller Cada bringt mit dem Japanese Izakaya Building Blocks Set (C66019W) ein neues Highlight für Sammler und Bau-Fans heraus. Das detailreiche Set orientiert sich am traditionellen japanischen Izakaya, einer typischen Gaststätte, die für ihre gemütliche Atmosphäre und kulinarische Vielfalt bekannt ist.

Detailgetreues Design von CaDA für Modellbau-Fans

Das Bausteinset überzeugt durch sein authentisches Design mit japanischen Architektur-Elementen, kunstvollen Fassadendetails und typischen Dekorationen. Perfekt für alle, die nicht nur Spaß am Bauen haben, sondern sich auch für japanische Kultur und Architektur begeistern. Mit seiner realistischen Optik eignet sich das Modell ideal als Dekoration für Vitrinen, Regale oder Schreibtische. Es ist nicht nur ein Bauprojekt, sondern auch ein echter Hingucker für alle Liebhaber japanischer Kultur.

Izakaya-Produktdetails auf einen Blick:

Hersteller: Cada

Serie: Buildings

Modell: Japanese Izakaya (C66019W)

Teileanzahl: 1195

Authentische Architekturdetails, modular und mit Beleuchtung

Geeignet für Modellbauer und Sammler

Aktuell auch noch zum Schnapperpreis, also schlagt zu!