HP bringt frischen Wind ins HyperX-Lineup

Gaming ist längst mehr als nur das Geschehen auf dem Bildschirm. Immer mehr Spielerinnen und Spieler wollen nicht nur erstklassige Performance, sondern auch ein Setup, das ihren persönlichen Stil widerspiegelt. Eine aktuelle Umfrage zeigt: 85 % der Power-User legen Wert auf ein individuell gestaltetes Design ihrer Hardware, während 69 % besonders auf die Akkulaufzeit bei kabellosen Headsets achten. Ob bei intensiven Online-Matches oder beim Erstellen von Content in Studioqualität, moderne Gamer erwarten Peripherie, die beides vereint: hohe Funktionalität und ein markantes, persönliches Erscheinungsbild.

HP greift diesen Trend auf und erweitert seine HyperX-Produktfamilie um neue Headsets und Mikrofone, die genau diese Ansprüche bedienen. Das Ziel: Maximale Anpassbarkeit, erstklassiger Sound und praktische Features für jede Gaming- oder Streaming-Situation.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless: Ausdauer für lange Sessions

Das neue HyperX Cloud Alpha 2 Wireless wurde für stundenlange Gaming-Sessions entwickelt. Mit bis zu 250 Stunden Akkulaufzeit im 2,4-GHz-Modus müssen Nutzer selbst bei intensivem Einsatz nur selten ans Ladekabel. Dank Dual-Wireless-Technologie kann das Headset gleichzeitig mit PC und Smartphone verbunden bleiben. Die 53-mm-Dual-Chamber-Treiber liefern ein detailreiches, verzerrungsarmes Klangbild, während Memory-Foam-Ohrpolster, atmungsaktive Materialien und ein stabiler Stahlrahmen für hohen Komfort sorgen.

Ein weiteres Highlight: das erste kabellose Gaming-Headset von HP mit reprogrammierbarer RGB-Base-Station, das sich über die HyperX NGENUITY Software in Klang, Beleuchtung und Steuerung umfassend anpassen lässt.

HyperX Cloud Flight 2 und CloudX Flight 2: Personalisiert für jede Plattform

Das HyperX Cloud Flight 2 setzt auf volle Individualisierung mit RGB-Panels und austauschbaren Ohrmuschel-Abdeckungen. Es bietet lange Akkulaufzeiten und ist sowohl für PC als auch für PlayStation geeignet. Xbox-Spieler greifen zur offiziell lizenzierten CloudX Flight 2 Variante, die dieselbe Personalisierung und Performance auf die Microsoft-Konsole bringt.

HyperX-Mikrofone: Studioqualität ohne Hürden

Für Streamer, Podcaster und Content-Creator stellt HP das HyperX FlipCast vor – das vielseitigste Mikrofon der HyperX-Serie. Es kombiniert USB- und XLR-Anschlüsse, liefert Broadcast-Qualität und minimiert Hintergrundgeräusche. Mit Features wie einer integrierten Pegelanzeige, Tap-to-Mute, einem Multifunktions-Drehregler und einer individuell anpassbaren RGB-Beleuchtung wird es zum flexiblen Werkzeug für jede Produktionsumgebung.

Das kompakte HyperX SoloCast 2 hingegen richtet sich an Nutzer, die sofort loslegen wollen. Mit integriertem Shock-Mount, Popschutz und optimierten Software-Features liefert es überdurchschnittlichen Sound – direkt aus der Verpackung.

