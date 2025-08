HoYoverse kündigt Version 3.5 von Honkai: Star Rail für den 13. August an

Die globale Entertainmentmarke HoYoverse hat heute offiziell bekanntgegeben, dass Version 3.5 von Honkai: Star Rail mit dem Titel „Vor dem Tod eines Helden“ am 13. August veröffentlicht wird. Die neue Version markiert den Beginn des zweiten Teils der Amphoreus-Handlung. Der Trailblazer wird dabei auf neue Verbündete treffen, sich neuen Gegnern stellen und altbekannte Charaktere aus einer neuen Perspektive erleben.

Mit dabei sind auch zwei neue 5-Sterne-Charaktere: Hysilens und Cerydra, die in dieser Version ihr Debüt als spielbare Figuren feiern. Sie werden eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Expedition in Amphoreus einnehmen.

Rückblick und neue Geschichte

In der vorherigen Version hatte der Trailblazer einen Pakt mit Phainon geschlossen und die Rolle des „Erlösers“ übernommen. Phainon stellte sich mit flammendem Zorn dem Vorstoß Nanooks entgegen und stoppte erneut das Vorrücken von Eisengrab. Doch das Abenteuer ist noch nicht vorbei, die Rettung von Amphoreus bleibt eine gewaltige Aufgabe.

Die neue Trailblaze-Mission führt den Trailblazer zusammen mit Cyrene in einen Kreislauf der „Ewigen Wiederholung“ zurück, ganze tausend Jahre in die Vergangenheit nach Okhema. Dort herrschte einst Imperatorin Cerydra, Trägerin der Kernflamme des Gesetzes, während ihre Nachfolgerin Aglaea bereits an Einfluss gewann.

Neue spielbare Charaktere

Hysilens, Kommandantin der Ritter der Heiligen Stadt, ist eine physische 5-Sterne-Figur auf dem Pfad der Nichtigkeit. Im Kampf ist sie besonders effektiv in Kombination mit DoT-orientierten Teams. Ihr Ultimate erschafft ein Feld, in dem zusätzlicher Schaden bei DoT-Effekten ausgelöst wird. Zudem schwächt sie Gegner, indem sie deren ANG und VTD senkt und zufällige DoT-Effekte anwenden kann. Ihre Fertigkeit erhöht den erlittenen Schaden aller Gegner, ideal zur Verstärkung des Gruppenschadens.

Cerydra, eine Wind-Figur auf dem Pfad der Harmonie, ist strategisch geprägt durch ihre Schach-beeinflusste Denkweise. Sie kann einem Verbündeten mit ihrer Fertigkeit den hochstufbaren Buff „Militärverdienst“ verleihen, der den ANG erhöht und zusätzlichen Schaden verursacht. Mit jeder Stufe steigen KRIT-SCH und WDS-DUR, und die Wirkung ihrer Fertigkeit wird dupliziert. Ihr Ultimate greift alle Gegner an und lädt Energie für kontinuierliche Unterstützung.

Wiederkehrende Figuren und weitere Inhalte

In Version 3.5 kehren die beliebten 5-Sterne-Figuren Kafka und Silberwolf in den Aktionswarp zurück, Kafka in der ersten, Silberwolf in der zweiten Hälfte. Als starke Stellaron-Jägerinnen unterstützen sie den Trailblazer in kommenden Kämpfen.

Eine neue Karte wird ebenfalls eingeführt, auf der die Spieler eine weitere Seite von Styxia, der „Stadt endloser Festlichkeiten“, entdecken. Dabei trifft der Trailblazer auf den mächtigen Gegner Lygus, der im Kampf zwischen zwei Formen wechselt. Mit jeder Begegnung wird mehr über seine wahre Identität und Motive enthüllt.

Neue Events und Features

Die Version bringt auch zahlreiche Events:

„Chrysos-Restaurant im Wirrgarten“: Gemeinsam mit den Erben von Chrysos führen Trailblazer ein Restaurant, bedienen Feen-Gäste und bauen den Laden wieder auf.

„Alte Flasche und neue Freunde“: In der Insomnibar schlüpfen Trailblazer erneut in die Rolle eines Barkeepers und begegnen dabei alten Bekannten in entspannter Atmosphäre.

Zusätzlich wird eine neue Option eingeführt, die es erlaubt, die Sprachausgabe von Kollaborationsfiguren separat umzuschalten, zwischen Original- und aktueller Synchronisation. Dies erhöht die Immersion und Individualisierungsmöglichkeiten.

Auftritt bei der gamescom 2025

Honkai: Star Rail wird auch auf der diesjährigen gamescom vertreten sein. Vorbeischauen lohnt sich, Besucher können sich auf kostenlose Giveaways freuen. Weitere Infos werden über die offiziellen Social-Media-Kanäle bekannt gegeben.

Erfolgsgeschichte des Spiels

Honkai: Star Rail ist für PC, iOS, Android, Epic Games Store und PS5 erhältlich und wurde bereits über 150 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel wurde 2023 mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Game of the Year im App Store, dem Best Game auf Google Play und dem Best Mobile Game bei den Game Awards. 2024 folgten weitere Preise, darunter der Still Playing Award – Mobile (Golden Joystick Awards) und der PlayStation Partner Award von Sony.

Das Spiel ist von der ESRB mit T (Teen) und von der PEGI mit 12 bewertet.