Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed – Bunter Arcade-Racer startet im Oktober

Mattel und GameMill bringen die kultigen Mini-Flitzer zurück auf die Rennstrecke: Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, basierend auf der gleichnamigen Netflix-Animationsserie, erscheint am 24. Oktober 2025 für Konsolen und PC, sowohl für aktuelle als auch für die vorherige Konsolengeneration.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie im neuen Ankündigungstrailer zu sehen ist, erwartet Spieler:innen ein farbenfroher Arcade-Racer voller Loopings, waghalsiger Sprünge und überdrehter Strecken. Statt fotorealistischem Look setzt das Spiel auf einen stilisierten, cartoonartigen Grafikstil, der perfekt zum Serienvorbild passt – inklusive der charakteristischen, übergroßen Augen der Figuren.

Offizielle Features der Hot Wheels

Rasen mit Kult-Flitzern : Fahre ikonische Hot Wheels-Modelle in Hochgeschwindigkeit über verrückte, abgedrehte Pisten.

Story-Modus mit Serienhelden : Begleite Coop und seine Freunde in Rennen gegen epische Bossgegner.

Individuelle Anpassungen : Verziere deine Fahrzeuge mit Decals und designe eigene Strecken.

Actiongeladene Events: Tempo, Stunts und Bosskämpfe stehen im Vordergrund.

Mit einem Mix aus Rennspaß, Kreativität und Serientreue will der Titel dieses mal nicht nur junge Fans, sondern auch Nostalgiker:innen ansprechen, die mit den berühmten Miniaturautos aufgewachsen sind.