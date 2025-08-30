Honkai: Nexus Anima – Neues HoYoverse-Abenteuer & Nexus Bond Test Anmeldung

HoYoverse, die weltweit bekannte Marke für interaktive Unterhaltung, hat heute mit Honkai: Nexus Anima den neuesten Titel aus dem beliebten Honkai-Universum vorgestellt und gleichzeitig die Anmeldung für den ersten geschlossenen Betatest, den Nexus Bond Test, gestartet. Erstmals angedeutet wurde das Spiel im Mai 2025 während des Jubiläumskonzerts von Honkai: Star Rail. Nun feiert das Kreaturen-Sammel- und Strategieabenteuer seine vollständige Enthüllung und lädt Spielerinnen und Spieler zu einer völlig neuen Reise ein, mit innovativem Gameplay, fesselnder Story und der besonderen Begleitung der Anima. Der Nexus Bond Test findet auf PC und iOS statt, die Registrierung ist bis zum 12. September unter https://hoyo.link/iGWlWKfx7 möglich.

Honkai: Nexus Anima entführt in eine Welt, in der das „Nexus“ unsichtbare Verbindungen zwischen gegensätzlichen Konzepten wie Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit oder Leben und Tod darstellt. Dieses fragile Gleichgewicht wird jedoch durch einen plötzlichen Riss zerstört, der die Kräfte dieser Bindungen in Form von Anima über das Land verstreut. Spielerinnen und Spieler begeben sich auf eine Reise, um diese Anima zu finden, Bindungen zu ihnen aufzubauen und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu entfesseln. Diese Kräfte lassen sich kombinieren, um vielseitige Kampftaktiken zu entwickeln und die Erkundung der offenen Spielwelt zu beeinflussen.

Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Weltreisenden, der aus einer Gefangenschaft entkommen ist. Das Abenteuer beginnt in einem friedlichen Städtchen, das den Weg in unbekannte Welten öffnet. Unterwegs begegnet man Anima mit individuellen Persönlichkeiten, die sowohl in der Erkundung als auch in den Nexus Battles an der Seite des Spielers kämpfen. Währenddessen enthüllt die Geschichte Stück für Stück die Geheimnisse der eigenen Vergangenheit. Mit diesem Titel bleibt die Reihe ihrem hohen erzählerischen und künstlerischen Anspruch treu und schlägt zugleich ein neues Kapitel in Gameplay und Aufbau der Welt auf.

Der Nexus Bond Test ist ein geschlossener Beta-Test mit Datenlöschung. Teilnehmen können ausgewählte Spielende, die sich vorab registriert und den Bewerbungsfragebogen ausgefüllt haben. Weitere Details zum Zeitplan werden in kommenden Ankündigungen bekanntgegeben.

Aktuelle Informationen und Neuigkeiten zu Honkai: Nexus Anima gibt es auf der offiziellen Website https://hoyo.link/iGWlWKfx7 sowie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen @HonkaiNA (YouTube, X, Instagram, Facebook).