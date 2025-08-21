Hollow Knight: Silksong hat endlich ein Datum

Das Warten hat ein Ende. Team Cherry hat heute in einem offiziellen „Special Announcement“-Video bestätigt, dass Hollow Knight: Silksong am 4. September 2025 erscheinen wird. Damit sind es nur noch zwei Wochen, bis Fans endlich in die Rolle von Hornet schlüpfen dürfen.

Hornets tödliche Pilgerreise beginnt

In Silksong übernehmen Spieler die Kontrolle über Hornet. Die tödliche Jägerin aus dem ersten Teil. Gefangen und in ein fremdes Königreich verschleppt, muss sie sich in einer Welt voller mysteriöser Insekten, gefährlicher Gegner und rätselhafter Geheimnisse behaupten. Eine tödliche Pilgerreise hinauf zum Gipfel des Königreichs, auf der Spieler ihre Fertigkeiten im Kampf, bei der Erkundung und beim Lösen komplexer Rätsel unter Beweis stellen müssen.

Eine der meist erwarteten Indie-Fortsetzungen aller Zeiten

Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte Team Cherry einen brandneuen Trailer. Der weitere Einblicke in die düstere, handgezeichnete Welt und die temporeichen Kämpfe bietet. Fans dürfen sich auf die für die Reihe typische Mischung aus präzisem Plattforming, packenden Bosskämpfen und atmosphärischem Design freuen. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2019 gilt Hollow Knight: Silksong als eines der am heißesten erwarteten Indie-Spiele der letzten Jahre. Mit dem nun fixierten Termin ist klar. Die lange Wartezeit nähert sich dem Ende. Und der September wird für Metroidvania-Fans ein echtes Highlight.