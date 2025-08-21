High on Life 2 plant noch skurriler zu werden

Das skurrile Sci-Fi-Abenteuer von Squanch Games geht weiter: High on Life 2 erscheint am 13. Februar 2026. Im Rahmen der Ankündigung veröffentlichte das Studio ein fast 42-minütiges Gameplay-Video, das einen umfangreichen Einblick in Story, Humor und Kampfsystem gewährt.

Ein neues Chaos-Abenteuer mit sprechenden Waffen

Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an. Spieler befinden sich auf dem Weg zu einem Promi-Event, als plötzlich ein Kopfgeldalarm eingeht – und zwar auf die eigene Schwester Lizzie. Je nach Sichtweise gilt sie mittlerweile als Freiheitskämpferin oder Terroristin. Im Verlauf der Story geraten Spieler selbst ins Visier und müssen sich mit einer Vielzahl von Waffen behaupten. Wie schon im Vorgänger sind die Waffen nicht nur Werkzeuge, sondern sprechende Begleiter. Mit dabei sind unter anderem Fanlieblinge wie Knifey (Michael Cusack), Sweezy (Betsy Sodaro) und Gus (JB Smoove). Neu dabei ist Sheath, gesprochen von Ralph Ineson, der erstmals auf der Gamescom vorgestellt wurde.

Ab sofort auf die Wunschliste

Während Vorbestellungen noch nicht möglich sind, können Fans High on Life 2 bereits jetzt auf ihre Wunschliste setzen. Das lange Gameplay-Video zeigt eindrucksvoll, dass sich Squanch Games erneut auf seinen unverwechselbaren Mix aus abgedrehtem Humor, verrückten Dialogen und chaotischer Action konzentriert. Der Release im Februar macht das Spiel zu einem der ersten großen Highlights des Jahres 2026.

