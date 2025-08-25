Hela: Kleine Mäuse bald ganz groß

Publisher Knights Peak und Entwickler Windup Games haben während der Gamescom einen brandneuen Trailer zu Hela veröffentlicht. Das Third-Person-Open-World-Abenteuer erzählt die herzerwärmende Geschichte einer Gruppe mutiger Mäuse und bietet erneut einen tiefen Einblick in die emotionale Welt des Spiels.

Zwei Gamescom-Awards für Hela

Neben dem Trailer konnte Hela auch gleich doppelt abräumen: Das Spiel wurde mit den Gamescom-Awards in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet. Diese Ehrung hebt den besonderen Charme, die emotionale Tiefe und die universelle Zugänglichkeit hervor, die Spieler aller Altersgruppen begeistern sollen.

Von Folklore inspiriert, für 2026 geplant

Das Spiel stammt von den Machern der Unravel-Reihe und ist von skandinavischer Folklore inspiriert. Spieler übernehmen die Rolle einer Hexe, die zusammen mit ihren kleinen Mäusen ein emotionales Abenteuer in einer offenen Welt erlebt.

Hela erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.