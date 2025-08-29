Heading Out: Narratives Racing-Roguelike rast auf PS5 und Xbox Series X|S

Das gefeierte, narrative Rennspiel Heading Out ist ab sofort auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ursprünglich vom polnischen Studio Serious Sim für den PC entwickelt, wurde die Konsolenversion von Crunching Koalas umgesetzt und veröffentlicht. Zum Release wurde ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die Highlights des Spiels auf den aktuellen Konsolen zeigt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Roadmovie zum Spielen

Heading Out ist weit mehr als ein klassisches Rennspiel, es ist eine Mischung aus rasanten Verfolgungsjagden und intensiver, introspektiver Erzählweise, inspiriert von legendären amerikanischen Roadmovies. Spieler schlüpfen in die Rolle eines mysteriösen Flüchtigen, halb Outlaw, halb Volksheld, und begeben sich auf eine Fahrt quer durch eine stilisierte, schwarz-weiße Version der USA. Dabei gilt es, gegen die eigene Angst und die Schatten der Vergangenheit anzurennen.

Gameplay mit narrativer Tiefe

Jede Reise in Heading Out verläuft einzigartig, denn das Spiel kombiniert:

Verzweigende Handlungsstränge , die von Spielerentscheidungen geprägt werden

, die von Spielerentscheidungen geprägt werden Prozedural generierte Begegnungen , die für Abwechslung sorgen

, die für Abwechslung sorgen Ein dynamisches Radiosystem , das Kommentare, Nachrichten und Musik passend zu den Handlungen des Spielers liefert

, das Kommentare, Nachrichten und Musik passend zu den Handlungen des Spielers liefert Ressourcen-Management , bei dem Benzin, Geld und Entscheidungen über Leben und Tod bestimmen

, bei dem Benzin, Geld und Entscheidungen über Leben und Tod bestimmen Adrenalingeladene Verfolgungsjagden gegen Polizei und andere Verfolger

Damit entsteht eine Mischung aus Rogue-like-Struktur und filmreifer Storytelling-Erfahrung, die Spieler auf jeder Fahrt eine neue Legende schreiben lässt.

Von Kritikern gefeiert

Bereits beim PC-Release im Mai 2024 konnte Heading Out zahlreiche Kritiker überzeugen. Besonders die einzigartige Schwarz-Weiß-Optik und die emotional aufgeladene Erzählweise wurden hervorgehoben. Mit dem Release auf PS5 und Xbox Series X|S bekommen nun auch Konsolenspieler die Gelegenheit, dieses ungewöhnliche und packende Erlebnis selbst zu erfahren. Und auch wir werden uns die neue Version anschauen. Erwartet also gerne unsere baldige Review dazu und freut euch.