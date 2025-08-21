Halloween: Neues Horror-Spiel der Friday the 13th-Macher angekündigt

Die Entwickler von Friday the 13th: The Game melden sich mit einem weiteren Horror-Kracher zurück: IllFonic und Gun Interactive haben offiziell ein neues Spiel angekündigt, das auf John Carpenters legendärem Filmklassiker Halloween (1978) basiert. Der Titel soll 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Michael Myers kehrt zurück

Im Mittelpunkt des Spiels steht natürlich Michael Myers, der erneut die ikonische weiße William-Shatner-Maske trägt. Spieler können in die Rolle des Serienkillers schlüpfen und in einer Mischung aus Stealth-Horror und asymmetrischem Multiplayer Jagd auf die ahnungslosen Bürger von Haddonfield machen.

Asymmetrischer Horror mit Nervenkitzel

Das Gameplay setzt auf das bewährte „One-versus-Many“-Prinzip.

Als Myers gilt es, die Stadtbewohner einen nach dem anderen zu erledigen, Telefonleitungen zu kappen und den Schatten zu nutzen, um Furcht zu verbreiten.

Als Zivilisten müsst ihr hingegen versuchen, die Bewohner zu retten, sie zu warnen und im besten Fall die Behörden einzuschalten – bevor es zu spät ist.

Einzelspieler- und Mehrspielermodi bestätigt

Neben einem spannenden Singleplayer-Modus wird es mehrere Multiplayer-Karten geben, die allesamt die Atmosphäre des Originals von 1978 einfangen sollen. Laut den Entwicklern wird der Fokus besonders darauf liegen, die bedrohliche Stimmung des Films in spielbarer Form umzusetzen. Die Studios haben bereits mit Friday the 13th: The Game bewiesen, wie man ikonische Horror-Franchises ins Gaming überträgt. Mit Halloween wollen sie diese Erfolgsformel weiterentwickeln und sowohl Solo-Spielern als auch Koop-Fans intensive Schreckmomente bescheren.