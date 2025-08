Guilty Gear -Strive-: Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners stößt zum Kämpfer-Roster

Arc System Works hat offiziell bekannt gegeben, dass Lucy, bekannt aus der gefeierten Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners, als nächster DLC-Charakter zu Guilty Gear -Strive- stoßen wird. Sie wird Teil des Season Pass 4 und reiht sich neben den bisherigen Kämpfern Unika, Queen Dizzy und Venom in den Kader ein. Lucy ist ab dem 21. August 2025 spielbar. Und bringt ihre eigene Auswahl an Moves, Stil und Charisma in das beliebte 2.5D-Beat’em-up ein. Im ersten Trailer ist bereits zu sehen, wie flüssig ihr Cyberpunk-typischer Kampfstil mit der bombastischen Optik und Mechanik von Guilty Gear -Strive- verschmilzt. Wir freuen uns schon sie bald ausprobieren zu können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Von Night City in die Welt von Guilty Gear

Als Hauptfigur aus Cyberpunk: Edgerunners hat sich Lucy durch ihren agilen, tödlichen Kampfstil einen festen Platz im Herzen vieler Fans gesichert. Nun wird sie in einem völlig neuen Universum ihr Können unter Beweis stellen. Mit stylischen Combos, blitzschnellen Teleports und einer neon-getränkten Ästhetik, die perfekt zur Optik von Guilty Gear passt. Die Ankündigung folgt auf einen weiteren Meilenstein für Guilty Gear -Strive-. Über 3,5 Millionen Spieler weltweit haben sich bislang in die Arenen gestürzt. Arc System Works feiert diesen Erfolg mit regelmäßigem Content-Nachschub, von Balance-Patches bis zu neuen Kämpfer:innen wie Lucy.

Lucy ist Teil des Season Pass 4, kann aber auch separat erworben werden. Der Preis dau ist noch nicht bekannt. Alles weitere natürlich wie immer bei uns.