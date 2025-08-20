GTA-Style Anime-RPG NTE rückt näher an Release

Das stylische Anime-RPG NTE von Hotta Studio, bekannt durch seine Gacha-Mechaniken und auffällige Ästhetik, nimmt nach mehreren geschlossenen Beta-Tests endlich Fahrt in Richtung Release auf. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, doch die neuesten Infos von der Gamescom 2025 deuten an, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte.

Neverness to Everness, kurz NTE plant großes

Ein frischer Trailer bestätigte, dass NTE ab sofort gewishlistet werden kann. Außerdem wird das Spiel im Rahmen der Messe in Köln direkt auf den PlayStation-Systemen spielbar sein. Die offizielle Pressemitteilung beschreibt die Demo so:

„Konsolenspieler werden die weitläufigen, realitätsnah inspirierten Stadtlandschaften, rasante Fahrzeug-Action und übernatürliche Begegnungen erleben können – alles nahtlos laufend auf PlayStation-Hardware.“

Damit bleibt NTE zwar weiterhin ohne festes Releasedatum, doch die Präsentation auf der Gamescom und die Möglichkeit, das Spiel bereits vorzumerken, deuten klar darauf hin, dass der Launch in greifbarer Nähe ist. Die große Frage lautet nur: Habt ihr noch Platz für ein weiteres Gacha-Game in eurer täglichen Rotation?