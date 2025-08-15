Ghost of Yotei: Blutige Vorstellung der neuen Waffen

Nach dem kürzlich veröffentlichten Clip zum Kusarigama haben Sony und Sucker Punch nun ein weiteres kurzes Gameplay-Video zu Ghost of Yotei veröffentlicht.Diesmal geht es um den Yari-Speer. Die Waffe gehört zu den Hauptwerkzeugen von Protagonist Atsu und ermöglicht es, Gegner aus sicherer Distanz mit schnellen Stößen auszuschalten. Im neuen Video stürmt Atsu über eine Brücke und erledigt innerhalb von nur 30 Sekunden eine ganze Gruppe Feinde. Brutal effizient und mit deutlich mehr Reichweite als im Nahkampf mit Klingen.

Neben Kusarigama und Yari sollen in den kommenden Wochen auch andere Waffen wie Doppelschwerter, Odachi und das klassische Katana in ähnlichen Gameplay-Clips vorgestellt werden. Zusätzlich verfügt Atsu über Fernkampfoptionen, die möglicherweise ebenfalls eigene Videos erhalten.

Eindrücke aus dem offiziellen Yari-Gameplay-Video

Das im Clip gezeigte Gefecht beeindruckt vor allem durch die dynamischen Bewegungsabläufe. Atsu kombiniert präzise Stoßangriffe mit schnellen Ausweichmanövern und setzt den Yari sowohl im direkten Angriff als auch zur Konterabwehr ein. Die Animationen sind dabei stets wunderbar flüssig. Und der Einsatz der Waffe wirkt nicht nur technisch durchdacht, sondern auch optisch wuchtig. Die dichte Atmosphäre, verstärkt durch das Setting auf einer schmalen, nebelverhangenen Brücke, unterstreicht die filmische Inszenierung des Spiels.

Zusätzlich steigert das Video die Spannung auf den Release im Oktober. Da es nicht nur die Waffentechnik präsentiert, sondern auch einen Einblick in das Kampftempo und den Spielfluss gibt. Die Mischung aus taktischer Reichweitennutzung und aggressiven Vorstößen deutet darauf hin, dass ihr je nach Waffenauswahl euren Stil stark variieren können. Zusammen mit der beeindruckenden Optik und der cineastischen Präsentation dürfte Ghost of Yotei zu den atmosphärisch dichtesten Actiontiteln des Jahres gehören.