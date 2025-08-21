Ghost of Yotei Legends: Koop-Missionen, Charakterklassen und mehr

Sucker Punch hat die ersten Details zu Ghost of Yotei: Legends enthüllt. Der kostenlose Multiplayer-DLC erscheint im Laufe des Jahres 2026 und erweitert das PS5-Samurai-Epos um eine ganze Reihe kooperativer Inhalte.

Story- und Missionsmodi für bis zu vier Spieler

Wie schon bei Ghost of Tsushima: Legends setzt auch Ghost of Yotei auf eine Mischung aus kooperativen Story-Missionen für zwei Spieler und zielbasierten Einsätzen für bis zu vier Spieler. Damit bietet das Update sowohl intensive, erzählerische Abenteuer als auch herausfordernde Gefechte, die Teamarbeit erfordern. Spieler können zwischen vier verschiedenen Charakterklassen wählen. Zwar hat Sucker Punch die Spezialisierungen noch nicht im Detail vorgestellt, doch alles deutet darauf hin, dass die Klassen auf den Helden aus Tsushima aufbauen und um noch tiefere Fähigkeiten und Gameplay-Varianten erweitert werden.

Neue Feinde und dämonische Bosskämpfe für Ghost of Yotei

Besonders spannend klingt die Ankündigung neuer Gegnertypen: Unter anderem müssen Spieler gegen dämonische Riesen-Versionen der „Yotei Six“ antreten, also übernatürliche Variationen der Hauptantagonisten aus der Kampagne. Dazu kommen zahlreiche frische Gegner, die für mehr Abwechslung und taktische Tiefe sorgen. Ghost of Yotei: Legends wird 2026 als kostenloser DLC veröffentlicht und dürfte ähnlich wie bei Tsushima einen langlebigen Mehrspielermodus schaffen, der Fans weit über die Hauptstory hinaus beschäftigt.