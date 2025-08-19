[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Tobii

Am fünften Tag der spektakulären Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag widmen wir uns der Immersion. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir den Tobii Eye Tracker 5, für ganz neue Möglichkeiten im Sim Rig.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Tobii“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Tobii Eye Tracker 5 ist ein schlankes, hochpräzises Eingabegerät, das Augen- und Kopfbewegungen in Echtzeit erfasst und dadurch eine besonders immersive Steuerung in mehr als 170 unterstützten Spielen und Simulationen ermöglicht. Er kombiniert Eye- und Head-Tracking, um nicht nur den Blickpunkt, sondern auch kleinste Kopfbewegungen exakt nachzubilden. Dank sechs Freiheitsgraden lassen sich realistische Bewegungen im Spiel umsetzen, ohne Maus oder Joystick ständig neu ausrichten zu müssen. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder mit Brille funktioniert die Erkennung zuverlässig. Mit nur 28,5 Zentimetern Länge, 1,5 Zentimetern Breite und 0,8 Zentimetern Höhe fügt sich der Eye Tracker unauffällig unter fast jeden Monitor. Vom virtuellen Cockpit im Microsoft Flight Simulator bis zu packenden Abenteuern in Far Cry 6 oder Assassin’s Creed Valhalla sorgt er für ein intuitives und tiefes Eintauchen ins Geschehen und hebt das Spielerlebnis auf ein neues Level.



Game2Gether 15. Geburtstag – Tobii Eye Tracker 5





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr