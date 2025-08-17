[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Speedlink

Am dritten Tag der Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag gibt es etwas für die Ohren. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir das Speedlink GRAVITY CARBON RGB 2.1 Subwoofer System.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Speedlink„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit dem Speedlink GRAVITY CARBON RGB 2.1 Subwoofer-System erlebst du Sound, der dich mitten ins Geschehen zieht. Das aktive Lautsprechersystem mit kraftvollem Holz-Subwoofer liefert satte, tiefgehende Bässe und ein ausgewogenes Klangvolumen, das Musik, Filme und Games gleichermaßen in Szene setzt. Schon auf den ersten Blick beeindruckt das elegante Design in stylisher Carbon-Optik, doch das wahre Highlight wartet, sobald die integrierte RGB-Beleuchtung erwacht. In 16,7 Millionen Farben und mit sechs verschiedenen Modi, vom sanften Farbverlauf über pulsierende Farbatmung bis hin zur beat-synchronen Lightshow, bringt sie dein Entertainment-Erlebnis auch optisch zum Leuchten.

Ob per Bluetooth® oder klassisch via AUX, das GRAVITY CARBON RGB verbindet sich im Handumdrehen mit PC, Notebook, Smartphone oder Tablet und sorgt so für maximale Flexibilität. Die separate Tischfernbedienung macht die Steuerung besonders komfortabel, und zusätzliche Regler am Subwoofer ermöglichen die Feinabstimmung von Bass und Lautstärke ganz nach deinem Geschmack. Dank integriertem Netzschalter und automatischem Standby-Modus ist das System zudem energieeffizient.

Mit 60 Watt RMS Leistung, einem Frequenzbereich von 40 Hz bis 20 kHz und einer soliden Verarbeitung bringt das GRAVITY CARBON RGB nicht nur Power, sondern auch Ausdauer in deinen Sound-Alltag. Ganz gleich, ob du in epische Gaming-Sessions eintauchst, deine Lieblingssongs in sattem Stereo genießt oder Filmabende zu einem echten Heimkino-Erlebnis machst, dieses Lautsprechersystem ist dein perfekter Begleiter.



Game2Gether 15. Geburtstag – Speedlink GRAVITY CARBON RGB 2.1 Subwoofer System





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr