[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Sapphire

Am zweiten Tag der Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag haben wir gleich einen richtigen Knaller für euch. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir eine Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7700 XT.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Sapphire“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Sapphire Nitro+ RX 7700 XT ist eine Premium-Grafikkarte, die auf der aktuellen AMD RDNA 3-Architektur basiert und Gamern maximale Leistung für flüssiges und detailreiches Spielen bietet. Mit satten 12 GB GDDR6-Speicher, einem 192-Bit-Interface und einer beeindruckenden Speicherbandbreite von über 430 GB/s ist sie bestens gerüstet für anspruchsvolles Gaming in WQHD und sogar in 4K-Auflösung. Die hohen Taktfrequenzen von bis zu 2.599 MHz im Boost-Modus sorgen für gestochen scharfe Bilder und kurze Reaktionszeiten, perfekt für schnelle Action und visuell aufwendige Spiele.

1 von 3

Für optimale Kühlung sorgt das bewährte Tri-X-Kühlsystem mit drei leisen Axiallüftern, die sich bei geringer Last automatisch abschalten (0 dB-Modus). Ergänzt wird dies durch ein ausgeklügeltes Finnen-Design, eine robuste Metall-Backplate und hochwertige Komponenten, die für Stabilität und Langlebigkeit sorgen. Über den Dual-BIOS-Schalter können Nutzer jederzeit zwischen einem leisen Silent-Modus und maximaler Performance umschalten, ganz nach Bedarf.

Optisch punktet die Sapphire Nitro+ RX 7700 XT mit ARGB-Beleuchtung, die sich individuell anpassen und mit dem restlichen System synchronisieren lässt. Dank moderner Anschlüsse wie DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 ist die Karte zudem bestens für die Zukunft gerüstet, inklusive Unterstützung für bis zu 8K-Auflösungen.



Game2Gether 15. Geburtstag – Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7700 XT





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr