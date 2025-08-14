[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Nerdytec

Da werden wir doch schon tatsächlich 15 Jahre alt, wie die Zeit vergeht. Passend dazu haben wir eine Reihe von Geburtstagsgewinnspielen für euch organisiert. Heute starten wir mit einem guten Bekannten, dem Nerdytec Couchmaster Cycon 3.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nerdytec„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Zu gewinnen gibt es einmal den Couchmaster Cycon 3 von Nerdytec. Es handelt sich hierbei um das neuste Model, welches preislich bei 189,00 € liegt (unverbindliche Preisempfehlung). Mit seinen Polstern und großzügigen Fläche für Maus und Tastatur bietet es ein entspanntes Gamingerlebnis von der Couch aus.

Eine Neuerung ist die Horizonlight-Beleuchtung mit Touch Steuerung. Einstellungsmöglichkeiten für Farben und Effekte sind vorhanden. Der Anschluss an den PC und an die Konsole ist über ein Spezialkabel, das USB- und Stromkabel kombiniert, gegeben. Der Couchmaster Cycon 3 ist mit einem USB-3.2-Hub ausgestattet und bietet sechs USB-Anschlüsse, wovon einer ein schnellladefähiger USB-C-Anschluss ist.

Mitmachen lohnt sich also. Hier kommt ihr zu unserem Test.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres 15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 10:00 Uhr