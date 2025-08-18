[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Glorious Gaming

Da haben wir schon den vierten Tag der spektakulären Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag erreicht. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir die Glorious Gaming GMMK 3 HE Pro 75 % in der Farbe Schwarz.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Glorious Gaming“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Glorious GMMK 3 Pro HE in edlem Schwarz mit deutschem QWERTZ‑Layout und platzsparender 75 %-Baugröße ist eine Premium‑Gaming‑Tastatur, die Leistung, Komfort und Individualisierbarkeit auf höchstem Niveau vereint. Das CNC‑gefräste Vollaluminiumgehäuse verleiht ihr nicht nur ein erstklassiges Gewicht und eine hochwertige Haptik, sondern auch eine beeindruckende Langlebigkeit.

Im Inneren arbeiten die Glorious Fox HE Switches mit Hall‑Effekt‑Technologie und Rapid‑Trigger‑Funktion, die dank anpassbarer Auslösewege und einer 8.000 Hz Polling‑Rate extrem schnelle und präzise Eingaben ermöglichen. Anti‑Ghosting und N‑Key‑Rollover sorgen dafür, dass auch in hitzigen Spielsituationen jeder Tastendruck zuverlässig registriert wird.

Das modulare Design mit Hot‑Swap‑Funktion erlaubt den einfachen Austausch von Schaltern, Keycaps oder Dämpfungselementen, um Optik, Akustik und Tippgefühl individuell anzupassen. Die per‑Key‑RGB‑Beleuchtung bietet unzählige Farb‑ und Effektoptionen, die sich perfekt auf das Setup abstimmen lassen.

Mit ihrem kompakten Layout ohne Ziffernblock, der robusten Bauweise und den High‑End‑Features ist die GMMK 3 Pro HE die ideale Wahl für ambitionierte Gamer und Vielschreiber, die Wert auf Präzision, Geschwindigkeit und ein edles Erscheinungsbild legen.



Game2Gether 15. Geburtstag – Glorious Gaming GMMK 3 HE Pro 75 %





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr