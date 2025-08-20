[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Gaming-PC von Memory PC

Am siebten Tag der spektakulären Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag wird es bombastisch und wahrhaft spektakulär. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir einen nagelneuen (vorkonfigurierten) Gaming-PC von Memory PC.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Memory PC“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Zu so einem Jubiläum braucht es natürlich auch eine entsprechende Party und zu dieser beschenken wir euch. Wir arbeiten nun schon seit längerem mit Memory PC zusammen und präsentieren dort auch eigene Game2Gether-Editionen. Und da man sich als Gamer natürlich immer sehr über einen neuen PC freut, wollen wir nun jemanden von euch damit glücklich machen. Die Konfiguration des PCs wurde von uns gemeinsam mit Memory PC festgelegt, durch die Verfügbarkeit einzelner Komponenten behalten wir uns Anpassungen vor, natürlich nicht in Form eines Downgrades.

CPU AMD Ryzen 5 7600X Mainboard Gigabyte B650 Eagle AX WIFI RAM 2*16 GB DDR5 RAM 6000 MHz Corsair Vengeance RGB CL30 CPU-Kühler SQ-COOLER AIO 360 (schwarz) mit Polartherm by Thermal Grizzly GPU AMD Radeon RX 9060 XT (Hersteller nach Verfügbarkeit) SSD Samsung 990 EVO Plus 1 TB Gehäuse be quiet! Pure Base 501 DX (schwarz) Netzteil be quiet! Pure Power 13 M 750 Watt



Game2Gether 15. Geburtstag – MemoryPC Gaming-PC





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr