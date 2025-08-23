[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Corsair

Mit der CORSAIR K70 PRO TKL können Sie schneller reagieren und alle Kontrahenten ausstechen. Möglich machen das die anpassbaren MGX Hyperdrive-Schalter, Rapid Trigger und das unschlagbare Tippgefühl. Und das Beste daran ist nun, dass einer von euch da draußen dieses heiße Brett gewinnen kann. Dominiere deine Gegner.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Corsair“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

MGX Hyperdrive-Magnetschalter verwenden Hall-Effekt-Sensoren für die schnellste Eingangsaktivierung, die die Wissenschaft zu bieten hat. Eine Doppelschienenstruktur sorgt dafür, dass jeder Tastendruck wackelfrei ist, während eine verlängerte Lebensdauer von 150 Mio. Betätigungen langfristige Integrität garantiert. Die MGX Hyperdrive-Schalter sind für eine klickende Akustik vor geschmiert und bieten eine beeindruckende Kombination aus Zufriedenheit und Leistung.

1 von 1

Layout: DE

Typ: mechanisch-magnetisch

Switch-Bezeichnung: Corsair MGX Hyperdrive (nur Haupttastenfeld/​62 Stück), Corsair MLX PLasma (mechanisch, linear) auf Nebentasten (Cursorblock, Steuer- und F-Tasten/​23 Stück)

Beleuchtung: RGB, jede Taste individuell

Tastenkappen-Niveau: erhaben, rahmenlos

Tastenkappen-Format: regulär

Tastenkappen-Kuppe: konkav

Nummernblock: N/​A

Cursorblock: Standard

Steuertasten: Standard

F-Tasten: Standard (oberste Reihe, mit Abstand nach unten, in 4er-Gruppen)

Eingabetaste: Standard

Entf-Taste: Standard

Statusanzeige: Capslock, Rollen

Handballenauflage: modular (gepolstert, magnetisch)

Gehäuse: Metall

Gehäusefarbe: einfarbig, schwarz

Tastenkappen-Ausführung: ABS, einfarbig, schwarz

Tastenbeschriftung: einfarbig, weiß

Verbindung: kabelgebunden (1.82m), USB-A 3.0, Kabel abnehmbar (USB-C Buchse)

Stromversorgung: USB

Abmessungen: (BxHxT) 366×39.8x135mm

Gewicht: 976g

Besonderheiten: 1x Drehregler (Drehknopf, rechts oben, Lautstärke, Mediensteuerung und Beleuchtung), Anti-Ghosting (N-Key-Rollover), FN-Taste, Abtastrate einstellbar (bis 8000Hz), Corsair iCUE, Gehäuse schallgedämmt (Schaumstoff, Silikon), drucksensitive Taster via Hall Sensor (Analogfunktion), Rapid Trigger, Dual Actuation (2 Auslösepunkte einstellbar), Vorlaufweg einstellbar (0.1-4.0mm), Switches pre-lubed (geschmiert), Flash Tap

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr