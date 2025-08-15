[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Carrera

Am zweiten Tag der Feierlichkeiten zu unserem 15. Geburtstag geht es auf die Rennstrecke. Im heutigen Geburtstagsgewinnspiel verlosen wir ein exklusives 2er-Set Carrera Hybrid Porsche 911 GT3 R in den atemberaubenden Designs Acid Green und Black Devil.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Carrera“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Diese originalgetreuen Modelle im Maßstab 1:50 bringen Motorsport-Feeling direkt zu dir nach Hause – und das ganz ohne klassische Rennbahn! Dank modernster Bluetooth-App-Steuerung kannst du die Flitzer einfach über dein Smartphone oder Tablet lenken und jederzeit spannende Off-Track-Rennen fahren – quer durchs Wohnzimmer, um den Esstisch oder über selbstgebaute Parcours.

Die integrierten Front- und Rücklichter sowie der realistische Motorsound sorgen für authentisches Renn-Feeling, während der leistungsstarke Akku bis zu 30 Minuten Vollgas ermöglicht – und in nur 20 Minuten per USB-C wieder aufgeladen ist. Über die Carrera Hybrid App kannst du Geschwindigkeit, Bremswirkung und Reifengriff individuell anpassen – perfekt, um deine Gegner mit blitzschnellen Sprints oder cleveren Drifts hinter dir zu lassen.

Mit diesem Set bekommst du doppelte Rennpower, spektakuläre Duelle und jede Menge Spaß – egal ob du zum ersten Mal ins Cockpit steigst oder schon ein echter Rennprofi bist.

Mach mit und hol dir die Carrera Hybrid Porsche 911 GT3 R „Acid Green“ & „Black Devil“ – für packende Kopf-an-Kopf-Rennen, wo immer du willst!

Ein Hinweis zum Teilnahmeformular: Es kommt keine Bestätigung der Übermittlung, ein Klick reicht aus! (Der Button ändert sich kurzzeitig)

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr