Genshin Impact Version Luna I – Nod-Krai, neue Figuren & Mondkräfte ab 10. September

HoYoverse hat mit Version Luna I „Lied des leeren Mondes – Hinführung“ ein neues, episches Kapitel von Genshin Impact angekündigt, das am 10. September startet. Diese Aktualisierung eröffnet die einjährige Versionsreihe „Lied des leeren Mondes“, in der die neue Großregion Nod-Krai eingeführt und weitere Geheimnisse um Teyvats rätselhaften Mond gelüftet werden. Die Spielenden geraten mitten in aufziehende Konflikte, kämpfen Seite an Seite mit Fraktionen aus ganz Teyvat, treffen drei neue Gefährten aus Nod-Krai und erlernen die uralte Macht des Mondes sowohl in der Erkundung als auch im Kampf.

Nach dem Abschied aus Natlan führt die Reise gen Norden, wo drei Inselgebiete von Nod-Krai und ihre Bewohner warten. Im neuen Archontenauftrag verbünden sich die Spieler mit Lauma von den Nachkommen des Frostmonds gegen die Fatui, leisten gemeinsam mit Flins der Wilden Jagd Widerstand und begegnen in Nasha neuen Verbündeten. Die Machenschaften der Fatui, sich die Mondkraft anzueignen, treten mit dem Erscheinen von Sandrone, der „Marionette“ der Elf, ans Licht. Columbina, einst „Jungfrau“ der Elf, lebt nun zurückgezogen in ihrem Geburtsort in Nod-Krai, wo sie als Mondmädchen verehrt wird, Begegnungen mit ihr können wertvolle Segen bringen. Wer schnell starten will, kann Nod-Krai direkt nach Abschluss der Mondstadt-Haupthandlung und Erreichen von Abenteuerstufe 28 betreten; alternativ ist der Zugang auch nach Abschluss der Liyue-Haupthandlung möglich.

Das Land wird von der uralten Energie Kuuvahki durchdrungen, die in Flora, Mechanismen und sogar im Boden ruht. Spieler können diese Kraft nutzen, um Hindernisse zu überwinden oder sich in die elementare Lebensform Kuuhenki zu verwandeln, um durch Nebel zu gleiten und spezielle Pfade zu nutzen. Im Kampf zeigt sich Kuuvahki in Gegnern wie Verbündeten, erfordert gezielte Strategien und ermöglicht bestimmten Figuren, besondere Mondleuchten-Reaktionen auszulösen.

Neue Figuren und Features:

Mit Luna I stoßen drei neue spielbare Figuren aus Nod-Krai hinzu:

Lauma (5★, Dendro, Katalysator) – Mondkantorin, führt die neue Mondspross-Reaktion ein, verstärkt mit „Grünendem Tau“ den Sprießen-Schaden und kann eine halb menschliche, halb hirschartige Gestalt annehmen.

Flins (5★, Elektro, Stangenwaffe) – Krieger der Lichthüter, nutzt die Reaktion Mond unter Strom für mächtige Einzelhiebe oder schnelle Speerstöße und hört das Flüstern der Wilden Jagd.

Aino (4★, Hydro, Zweihänder) – Tüftlerin mit Herz, bringt mechanische Erfindungen wie die entenförmige Kampfmaschine und den Bossgegner „Prügelente“ ins Spiel. Sie kann kostenlos ins Team eingeladen werden, wenn die neuen Archontenaufträge abgeschlossen werden.

Das neue Feature „Treffpunkt“ erlaubt tiefere Einblicke in den Alltag der Gefährten, von Laumas Legenden über die Krumkake-Werkstatt mit Aino und Ineffa bis zu den Geschichten der Lichthüter bei Flins. In der ersten Hälfte der Aktionsgebete erscheinen Lauma, Nahida und ein Sumeru-Kollektionsgebet, in der zweiten Flins, Aino und Yelan.

Optimierungen wie zusätzliche Abenteuer-EP-Quellen, neue Sammelobjekte im Erlebnispass, erweiterte Truppenspeicherplätze und die Anzeige gesperrter Artefaktattribute erhöhen den Komfort. Neu ist auch die „Herrenlose Stella Fortuna“, mit der Figuren über das bisherige Limit hinaus bis Stufe 100 aufsteigen können. Zum 5. Jubiläum gibt es großzügige Boni: eine kostenlose 5★-Figur aus dem Standardgebet, 10× Verwobenes Schicksal, 1.600 Urgestein und zwei Nod-Krai-Hilfsmittel per Ingame-Nachricht und mehr.

Zudem enthüllte Genshin Impact Details zu „Miliastra Wonderland“, einem UGC-System, mit dem Spieler eigene Levels erstellen und die Kreationen anderer erleben können. Mit dem Editor „Miliastra Sandbox“ lassen sich bestehende Systeme und Assets nutzen, um neue Spielerfahrungen zu gestalten, von Simulationen über Partyspiele bis zu Survival-Herausforderungen. Ab Version Luna II wird dieses Feature verfügbar sein.

Mit Version Luna I beginnt am 10. September eine Reise unter dem Mondlicht in Nod-Krai. Dank Cross-Save und Multiplayer können Spieler auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS nahtlos weiterspielen. Weitere Informationen gibt es auf genshin.hoyoverse.com und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen @GenshinImpact.