Genshin Impact: PS4-Support endet im April 2026

Nach über fünf Jahren auf der PlayStation 4 geht für viele Fans eine Ära zu Ende. Entwickler miHoYo hat offiziell angekündigt, dass der Support für Genshin Impact auf der PS4 schrittweise eingestellt wird. Der Prozess beginnt bereits im Herbst 2025 und endet im April 2026.

Drei Phasen des Abschieds

Die Abschaltung des PS4-Supports erfolgt in drei klar definierten Phasen:

Spielentfernung aus dem PlayStation Store: Ab dem 10. September 2025 wird die PS4-Version von Genshin Impact nicht mehr im PS Store gelistet. Wer das Spiel bereits besitzt, kann es jedoch weiterhin herunterladen und nutzen, vorerst. Ende der In-Game-Käufe: Am 25. Februar 2026 werden sämtliche In-Game-Käufe auf der PS4 deaktiviert. Kristalle, Bundles und Battle Pass sind ab dann nicht mehr erhältlich. Abschaltung der Server: Der finale Schritt folgt am 8. April 2026. Ab diesem Tag ist es nicht mehr möglich, Genshin Impact auf PS4 zu starten oder sich einzuloggen. Damit endet der Support für die Plattform endgültig.

Warum das Ende?

In einem offiziellen Statement nennt miHoYo technische Gründe für das Ende der PS4-Unterstützung. Die „Hardware-Leistung und die Limitierungen bei der Anwendungskapazität“ würden es zunehmend erschweren, neue Inhalte auf die Konsole zu bringen. Die PS5-Version bleibt vollständig intakt und erhält weiterhin alle kommenden Updates und Inhalte. Auch alle anderen Plattformen, darunter PC, Xbox Series X|S und Mobile, sind vom PS4-Ende nicht betroffen. Wer seinen Account auf eine andere Plattform übertragen möchte, kann dies mithilfe der Cross-Save-Funktion tun.