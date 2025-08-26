Genshin Impact auf der gamescom 2025: Flins‑Enthüllung & erste Einblicke in Nod‑Krai

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat auf der gamescom 2025 für ein besonderes Highlight gesorgt: Erstmals wurde der Ingame‑Look der neuen Figur Flins im Open‑World‑Adventure‑RPG Genshin Impact enthüllt. Zudem präsentierte das Team den ersten Offline‑Stand zur kommenden Region Nod‑Krai.

Vom 20. bis 24. August konnten Besucherinnen und Besucher am Stand C031 in Halle 6 der Koelnmesse in eine Reihe abwechslungsreicher Aktionen eintauchen und exklusive Inhalte des mit Spannung erwarteten, jährlichen Groß‑Updates erleben. Der Fokus lag in diesem Jahr klar auf Nod‑Krai, einer neuen Region, die mit dem Aufeinandertreffen alter und neuer Fraktionen aus ganz Teyvat eine frische Phase der Haupthandlung einläutet.

Der auf der Messe gezeigte Trailer stellte Flins, einen erfahrenen Lichthüter‑Kämpfer, vor, der in Nod‑Krai sein Debüt feiern wird und sich mutig der Bedrohung durch die Wilde Jagd entgegenstellt. Passend dazu bot der weltweit erste Nod‑Krai‑Stand ein immersives Erlebnis: von Präsentationen der einzigartigen Fraktionen über interaktive Herausforderungen, bei denen die Gäste Flins im Kampf gegen die Wilde Jagd unterstützen konnten, bis hin zu einem bunten Unterhaltungsprogramm mit Cosplay‑Shows, Live‑Bands, Fan‑Merchandise und dem limitierten Menü des HoYoverse Cafés.

Auch online konnten Fans aus aller Welt über den Livestream von Rocket Beans TV an der Stimmung teilhaben. Unterstützt von UGREEN und HOLY präsentierte Genshin Impact zudem am Samsung‑Stand in Halle 9 die aktuelle Version des Spiels, inklusive Sommer‑Events und der neuesten Karte, spielbar auf Smartphones, PCs und PlayStation®5.