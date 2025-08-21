gamescom 2025 – LEGO Party angespielt

Auf der gamescom 2025 hatten wir Gelegenheit, das kommende LEGO Party anzuspielen. Und was sollen wir sagen: Da schickt sich doch tatsächlich jemand an, um Mario Party vom Tron schmeißen zu wollen!

Aufgrund des Erfolgs von Mario Party verwundert es wirklich etwas, dass sich noch niemand an einem ähnlichen Spielprinzip versucht hat. Partyspiele mit online und lokalem Koop gibt es mittlerweile (zum Glück) in einer anständigen Menge, aber das Prinzip eines virtuellen Brettspiels mit kleinen, spaßigen und unkomplizierten Mini-Games?

LEGO Party macht absolut keinen Hehl daraus, sich genau daran jetzt zu versuchen. Eine unserer ersten Fragen war, ob Mario Party hier der geistige Vater war. Und die Antwort kam spontan wie eindeutig: „Yeah, absolutely!“ Und der Gedanke dahinter ist so frappierend einfach wie genial. Während Mario Party der Spielerschaft auf Nintendo Switch vorbehalten bleibt, schickt man die bunten Klötzchen einfach auf jede erdenkbare Plattform. PC, Playstation und Xbox.

Nach einer Runde auf dem Spielbrett und einer weiteren, bestehend aus losen Mini-Games, können wir festhalten: Ihr bekommt genau das, was ihr erwartet. Da muss man gar nicht um den heißen Brei herum reden. Stellt euch einfach Mario Party im LEGO Universum vor und ihr habt exakt eine Vorstellung dessen, was LEGO Party bietet.

Ihr wählt 4 Spielfiguren aus, bei weniger Mitspielerinnen und -spielern füllen Bots in drei Schweregraden das Team. Anschließend wählt ihr das virtuelle Spielbrett aus und würfelt nacheinander. Statt Sterne stellen hier die goldenen Bricks das Objekt der Begierde dar. Die zum Kauf benötigten Münzen sammelt ihr unterwegs auf Bonusfeldern oder mit einer guten Platzierung innerhalb der Mini-Spielchen.

Von diesen gibt es satte 60 Stück, wobei wir auf der Demo der gamescom natürlich nicht alle ausprobieren konnten. Aber auch hier erinnert einfach alles abseits der Optik an Mario Party. Die Zugänglichkeit ist extrem hoch, meist benötigt ihr nur den Stick zum Bewegen und einen Button zum Springen oder für eine Aktion. Manches Minispiel war kniffliger (z.B. mittels Seil auf eine sich bewegende Plattform zu gelangen), andere kinderleicht (Airhockey im 2er Team).

Spannend wird jedenfalls die weitere Entwicklung sein. Da kann man sich momentan so Einiges ausmalen, weil LEGO allerhand Lizenzen in petto hat. Man stelle sich ein ähnliches Spielprinzip mal im Star Wars oder Marvel Universum vor…

Also: Das hier wird heiß, vielleicht sogar sehr heiß! Behaltet LEGO Party auf eurer Watchlist, wenn Mario Party oder kurzweilige Partygames genau euer Ding sind. Mit LEGO Party liegt ihr dabei definitiv richtig, das können wir vorab schon zu 100% garantieren. Und ihr könnt schon sehr bald damit loslegen! LEGO Party erscheint am 30. September 2025 für PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch.

