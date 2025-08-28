G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Noiseblocker

An Tag 14 von unserem 15ten Geburtstagsgewinnspiel gibt es wieder essenzielles Zubehör für ein kühles und leises System. Gemeinsam mit Blacknoise verlosen wir vier verschiedene Noiseblocker Lüfter-Bundle. Die ersten drei Bundles bestehen aus je vier Lüftern vom Typ NB-eLoop Series B12-1, B12-xP und B14-xP. Darüber hinaus gibt es noch als viertes Bundle ein Set aus drei Lüftern vom Typ NB-Multiframe S-Series M12PS zu gewinnen.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Blacknoise“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Noiseblocker eLoop B-Series:

Die große Besonderheit der Noiseblocker eLoop Lüfter von Blacknoise ist das bionische Schlaufenrotor-Design. Dieses ermöglicht einen besonders leisen, aber dennoch performanten Betrieb des Lüfters. Auch die Lagerung der Rotoren erfolgt so, dass möglichst wenig Vibrationen entstehen, hier kommt eine lageinvariante Magnetschwebelager-Technologie NB-NanoSLI 2 zum Einsatz. Der Antrieb erfolgt über den lautlosen NB-EKA P2 Drive. Eine weitere Besonderheit der Lüfter liegt darin, dass diese über ein abnehmbares Anschlusskabel verfügen, welches in zwei verschiedenen Längen mitgeliefert wird.

Technische Daten B12-1:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 3,9 – 13,8 V DC Startspannung: 5,4 V DC max. Drehzahl: 800 U/min Leistungsaufnahme: 0,33 W max. Volumenstrom: 57,3 m³/h max. statischer Druck: 0,585 mmH2O Schalldruck: 7,83 dBA Lautheit: 0,001 Sone N MTBF: 160.000 h

Technische Daten B12-xP:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 6 – 13,8 V DC Startspannung: 6 V DC Drehzahlbereich: 0 – 2.000 U/min Leistungsaufnahme: 1,92 W max. Volumenstrom: 132,4 m³/h max. statischer Druck: 3,020 mmH2O Schalldruck: 28,4 dBA Lautheit: 1,240 Sone N MTBF: 120.000 h

Technische Daten B14-xP:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 5 – 13,8 V DC Startspannung: 5 V DC Drehzahlbereich: 0 – 1.500 U/min Leistungsaufnahme: 2,88 W max. Volumenstrom: 186 m³/h max. statischer Druck: 2,310 mmH2O Schalldruck: 29,6 dBA Lautheit: 1,403 Sone N MTBF: 120.000 h

NB-Multiframe S-Series:

Die NB-Multiframe S-Series verfügt ebenfalls über die lageinvariante Magnetschwebelager-Technologie NB-NanoSLI 2 und den lautlosen NB-EKA P2 Drive. Durch den glasfaserverstärkten PBT-Rahmen und dem Ganzkörperschalldämpfer aus Silikon ist eine minimierte Vibrationsübertragung sichergestellt.

Technische Daten M12PS:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 5 – 13,8 V DC Startspannung: 5,5 V DC Drehzahl: 600 – 1.500 U/min Leistungsaufnahme: 1,2 W max. Volumenstrom: 40 – 100 m³/h max. statischer Druck: 1,460 mmH2O Schalldruck: 7 – 22,1 dBA Lautheit: max. 0,323 Sone N

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr