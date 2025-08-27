G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Lexar

An unserem 15. Jährigen Geburtstagsgewinnspiel habt ihr nochmal die Chance euren Speicher zu erweitern. Gemeinsam mit Lexar verlosen wir die brandneue NM1090 Pro PCI-E 5.0 NVMe SSD mit einer Kapazität von 2 TB.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Lexar“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Ausgestattet mit modernster PCIe 5.0-Technologie und 232-Layer 3D TLC NAND, bietet die NM1090 PRO nicht nur großzügigen Speicherplatz, sondern auch blitzschnelle Datenübertragungsraten: Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.000 MB/s. Ein integrierter 6-nm-Controller sorgt dabei für effizientes Wärmemanagement und stellt selbst bei intensiver Nutzung eine stabile Leistung sicher.

Die Kombination aus DRAM-Cache und dynamischem SLC-Cache verstärkt die Leistungsfähigkeit zusätzlich und gewährleistet zuverlässiges Arbeiten auch bei rechenintensiven Aufgaben. Dank Microsoft DirectStorage profitieren Nutzer zudem von deutlich verkürzten Ladezeiten – ideal für ein flüssiges Gaming-Erlebnis und effiziente Arbeitsprozesse.

1 von 1

Kapazität 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen)

Bauform Solid State Module (SSM)

Formfaktor M.2 2280

Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 5.0 x4)

Lesen 14000MB/​s

Schreiben 13000MB/​s

IOPS 4K 2100k lesend, 1800k schreibend

Speichermodule 3D-NAND TLC, Micron, 232 Layer (B58R)

TBW 1.4PB (entspricht 700TB pro TB Kapazität)

Zuverlässigkeitsprognose 1.5 Mio. Stunden (MTBF)

Controller Silicon Motion SM2508, 8 Kanäle

DRAM-Cache ja, 2GB

Protokoll NVMe 2.0

Abmessungen 80x22x3.6mm (ohne Kühlkörper)

Garantie 5 Jahre

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr