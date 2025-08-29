G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Kingston

Langsam aber sicher fallen mir keine Sprüche mehr ein, um erneut tolle Speicherlösungen zu präsentieren, die ihr nun gewinnen könnt. Heute verlosen wir in Kooperation mit Kingston direkt drei verschiedene Speicherlösungen. Zwei Interne und eine Externe Lösung. Die Speerspitze bildet die Kingston Fury Renegade mit PCI-E 5.0 Protokoll und 2 TB Speicherkapazität. Darüber hinaus gibt es noch eine kleinere 2230 M.2 NVMe SSD mit 2 TB Speicher und die XS2000 als externe Lösung ebenfalls mit 2 TB Speicherkapazität. Also für jeden das passende dabei.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Kingston“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Kingston FURY Renegade G5:..

Kapazität 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen)

Bauform Solid State Module (SSM)

Formfaktor M.2 2280

Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 5.0 x4)

Lesen 14700MB/​s

Schreiben 14000MB/​s

IOPS 4K 2200k lesend, 2200k schreibend

Speichermodule 3D-NAND TLC, Kioxia, 218 Layer (BiCS8)

TBW 2PB (entspricht 1000TB pro TB Kapazität)

Zuverlässigkeitsprognose 2 Mio. Stunden (MTBF)

Controller Silicon Motion SM2508, 8 Kanäle

DRAM-Cache ja, 2GB LPDDR4-4266

Protokoll NVMe 2.0

Leistungsaufnahme

7W (maximal), 7W (Betrieb), 270mW (Leerlauf)

Abmessungen 80x22x2.3mm (ohne Kühlkörper)

Garantie 5 Jahre

1 von 1

Kingston XS2000 Portable SSD:..

Kapazität 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen hierzu)

Datenträger 2TB SSD (PCIe, NVMe)

Formfaktor proprietär

Anschlüsse extern 1x USB-C 3.2 (20Gb/​s, Buchse)

Anschlüsse via Lieferumfang 1x USB-C (Stecker via abnehmbarem Kabel)

Wireless N/​A

Chipsatz Silicon Motion SM2320 (4 Kanäle)

Abmessungen 69.54×32.58×13.5mm

Gewicht 28.9g

Farbe grau

Besonderheiten Aluminiumgehäuse, Gummiummantelung, IP55 zertifiziert (Staubschutz/​Strahlwasserschutz), inkl. Kabel (USB-C)

Garantie 5 Jahre

1 von 1

Kingston NV3:..

Kapazität 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen)

Bauform Solid State Module (SSM)

Formfaktor M.2 2230

Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4)

Lesen 6000MB/​s

Schreiben 5000MB/​s

Speichermodule 3D-NAND

TBW 640TB (entspricht 320TB pro TB Kapazität)

Zuverlässigkeitsprognose 2 Mio. Stunden (MTBF)

Controller Silicon Motion SM2268XT2, 4 Kanäle

DRAM-Cache nein

Protokoll NVMe 2.0

Abmessungen 30x22x2.3mm (ohne Kühlkörper)

Garantie 5 Jahre

1 von 1

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr