G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – be quiet!

Ein Gaming-PC muss neben viel Leistung eine weitere Eigenschaft haben, er sollte leise und kühl bleiben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, verlosen wir heute mit be quiet! ein Paket aus dem Pure Base 501 LX und dem Pure Rock Pro 3 LX. Cooles Paket für den Startschuss, um sich einen neuen PC aufzubauen.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „be quiet!“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Pure Base 501 LX Black ist ein beeindruckend vielseitiges be quiet! ATX-Gehäuse mit ARGB-Lüftern, kompakten Abmessungen und hohem Airflow für jede Anwendung.

Elegantes Front-Panel und Top-Cover für ein einheitliches, klassisches Design

4 vorinstallierte Light Wings LX PWM Lüfter für unvergleichliche Beleuchtung und außergewöhnlichen Luftdruck

ARGB-Controller und ARGB-PWM-Hub für 6 Lüfter

Geräumiges Design für High-End-Grafikkarten und große Kühler trotz kompakter Abmessungen

Vertikale Installation von Grafikkarten möglich

Bereit für Wasserkühlungen mit Radiatoren bis zu 360mm

USB 3.2 Gen. 2 Type C für beste Anschlussmöglichkeiten

Komfortabel platzierte Kanäle für clevere Kabelführung

1 von 2

Gehäusetyp Midi-Tower

Volumen 48.13l

Mainboard max. bis ATX

Netzteil max. ATX (max. 200mm tief)

CPU-Kühler max. max. 178mm Höhe

Grafikkarten max. max. 368mm

Anschlüsse 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/​Out

PCI-Steckplätze 7 oder Variante2: 5 (5x Riser Card)

Radiatorgrößen max. 120/​140/​240/​280/​360mm vorne, 120/​240mm oben, 120/​140mm hinten

Mainboard-Ausrichtung nach links; Anschlüsse hinten

Netzteilposition unten

Front I/O Position Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig

Mainboard bis ATX

Unterstützte Mainboards Mini-ITX (6.7″x6.7″)/µATX (9.6″x9.6″)/ATX (12″x9.6″)

Netzteil ATX (max. 200mm tief)

CPU-Kühler max. 178mm Höhe

Grafikkarten max. 368mm

Anschlüsse Details 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/​s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/​s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/​Out

Intern 1x 2.5″/3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5″

Extern N/​A

Abmessungen (BxHxT) 231x463x450mm

Gehäusevolumen 48.13l

Gewicht 7.20kg

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr