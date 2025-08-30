G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Backforce

Traditionell bringt uns am 06.12 passend zum Nikolaus der nette Onkel Backforce.gg immer ein schickes Geschenk für euch da draußen. Dieses Jahr warten wir allerdings nicht damit bis zum 06.12.25. Heute verlosen wir den brandneuen Backforce Mate. Quasi ein Fußhocker, der allerdings noch mehr kann. Er ist die perfekte Sitzgelegenheit für deinen Mate (Besuch).

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Backforce“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Was macht eine Fußstütze schon besonders? Die meisten sind eben einfach nur Fußstützen. Der Backforce Mate hebt sich da ab – er kann dein echter „Mate“ im wahrsten Sinne des Wortes werden, wenn du dich zurücklehnen und die Füße hochlegen möchtest. Natürlich ist er auch höhenverstellbar.

Aber der Backforce Mate ist nicht nur für dich da – er ist auch für deinen echten „Mate“. Wenn Besuch kommt, kannst du ihm einen bequemen Platz anbieten, denn er hält bis zu 120 kg aus.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr