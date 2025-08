Fatekeeper: Neues PC-Fantasy-RPG sieht unfassbar gut aus

Mit Fatekeeper wurde im Rahmen des THQ Nordic Showcases ein brandneues First-Person-Action-RPG angekündigt, das bereits mit seinem Debüt-Trailer für Aufsehen sorgt. Der Titel richtet sich an Fans von düsterer Fantasy, intensiven Kämpfen und atmosphärisch gestalteten Welten, auch wenn er zunächst „nur“ für den PC erscheinen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schwerter, Zauber und düstere Dungeons

In Fatekeeper übernehmen Spieler:innen die Rolle eines mysteriösen Helden, der die Kunst des Schwertkampfs und der Zauberei beherrscht. Das Gameplay setzt auf reaktive Kämpfe, taktische Entscheidungen und ein reichhaltiges Fortschrittssystem. Optisch präsentiert sich das Spiel in einem dreckig-düsteren Mittelalterstil mit handgefertigten Umgebungen, bizarren Gegnerdesigns und einem ernsten Tonfall.

Vom Geheimtipp zum Hype-Kandidaten?

Der erste Trailer zeigt intensive Nahkämpfe, fließende Zauberanimationen und ein solides Kampfsystem, das stark auf Timing und Präzision setzt. Besonders Fans von Spielen wie Dark Messiah of Might and Magic oder Kingdoms of Amalur könnten hier auf ihre Kosten kommen – auch wenn sich frühere Gerüchte, Fatekeeper sei ein Amalur-Nachfolger, mittlerweile zerschlagen haben.

Aktueller Stand: Nur PC, aber Hoffnung auf mehr

Bislang ist lediglich ein Early-Access-Start für den PC im Winter 2025 bestätigt. Ob Konsolenfassungen – etwa für PlayStation, Xbox oder Nintendo – folgen, ist aktuell noch nicht bekannt. Aufgrund der positiven Reaktionen und des Potenzials des Spiels wäre es jedoch nicht überraschend, wenn eine Konsolenankündigung in Zukunft folgt.