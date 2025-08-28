Farmer’s Dynasty 2: Frühling 2026 – Early Access mit neuer Open‑World‑Landwirtschaft

Nach einem überraschenden Auftritt auf der gamescom 2025 kündigen UMEO Studios und Publisher Toplitz Productions offiziell den Start von Farmer’s Dynasty 2 im Frühjahr 2026 an. Das Open‑World‑Abenteuer entführt Spielerinnen und Spieler in zwei unterschiedliche Epochen des Landlebens und verbindet Aufbau, Landwirtschaft und Erkundung in einer detailreichen Spielwelt.

“Dank der anhaltenden Unterstützung der Community waren wir in der Lage, bereits eine Menge des bislang gesammelten Feedbacks in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen”, so Robin Gibbels, Head of Producing von Toplitz Productions. “Wir freuen uns, euch mehr in den kommenden Wochen und Monaten zeigen zu können. Wenn ihr den Vorgänger oder Landwirtschafts-Spiele im Allgemeinen in euer Herz geschlossen habt, werdet ihr die interaktive offene Welt lieben, die wir für euch vorbereiten.”

Dank des kontinuierlichen Community‑Feedbacks konnte das Team zahlreiche Verbesserungen umsetzen. Ein neuer Trailer bietet erste Eindrücke der idyllischen Umgebungen und motivierenden Features von Farmer’s Dynasty 2, die im Early Access auf ambitionierte Landwirte warten. Mehr Informationen und die Möglichkeit, den Titel der Wunschliste hinzuzufügen, gibt es auf der offiziellen Steam‑Seite.