Dying Light: The Beast: Neuer Trailer zeigt brutales Gore-System

Mit Dying Light: The Beast bringt Entwickler Techland im September die nächste blutgetränkte Evolution seines beliebten Parkour-Zombie-Franchises an den Start und hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der seinem Titel alle Ehre macht: „Blood & Guts“ zeigt in aller Deutlichkeit, dass Spieler:innen sich auf ein kompromisslos brutales Kampferlebnis einstellen dürfen.

Körperhorror auf neuem Niveau

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht das komplett überarbeitete Body-Damage-System, das laut Entwickler für „extrem brutale und grafisch explizite Gewalt“ sorgt. Knochen splittern, Gliedmaßen fliegen, Haut wird abgezogen und all das in erschreckend detailreicher Darstellung. Franchise Director Tymon Smektała bringt es auf den Punkt: „Es ist eine Sache, einen Lebensbalken schrumpfen zu sehen – aber eine ganz andere, wenn sich die Haut von den Knochen löst oder ein verbranntes Gesicht nur Zentimeter von dir entfernt ist. Das sind die Stoffe, aus denen Albträume gemacht sind.“

Präzise Treffer und unzählige Gore-Varianten

Dank technischer Fortschritte in Techlands hauseigener Engine können Spieler:innen nun mit höchster Präzision zuschlagen. Game Director Nathan Lemaire erklärt: „Wir haben das Schadenssystem grundlegend überarbeitet. Winkel und Richtung deiner Hiebe bestimmen nun, wo und wie du Gegner triffst – du kannst Gliedmaßen gezielter abtrennen als je zuvor.“

Besonders hervorzuheben sind die sogenannten „Gore-Nodes“, spezielle Schadenspunkte am Körper der Gegner, die dutzende Kombinationen von Wunden und Verletzungsmustern ermöglichen. Dadurch wird jeder Kampf zu einem einzigartigen Spektakel aus Blut, Rache und Überlebenswillen. Dying Light: The Beast erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Spieler:innen dürfen sich auf ein kompromisslos düsteres Action-Erlebnis freuen, das nicht nur technisch neue Maßstäbe setzt, sondern auch in Sachen Atmosphäre und Härte deutlich zulegt.