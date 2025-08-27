DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – Gamescom Hands‑on & neue Gameplay‑Einblicke

Outright Games hat heute gemeinsam mit Universal Products & Experiences einen brandneuen Gameplay-Trailer sowie frische Screenshots zu DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party präsentiert. Das farbenfrohe Konsolen- und PC-Abenteuer basiert auf der weltweit beliebten Streamingserie Gabby’s Dollhouse und begleitet den Kinostart von Gabby’s Dollhouse: The Movie, der am 26. September 2025 weltweit in die Kinos kommt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In diesem fantasievollen Party-Abenteuer laden Gabby und Pandy Paws die Spielerenden ein, im magischen Puppenhaus die ultimative Feier zu veranstalten. Der neue Trailer zeigt erstmals die bunte Party-Atmosphäre mit detailreichen Umgebungen, individuell anpassbaren Figuren, lokalem Koop-Modus für zwei Personen und Auftritten beliebter Seriencharaktere.

Beim Erkunden des Puppenhauses schalten Spielenden nach und nach neue Aktivitäten frei und entdecken abwechslungsreiche Welten, jede mit eigenen Herausforderungen und charmanten Überraschungen. Ob kreatives Basteln mit Mama und Baby Box in der Crafting World, Tanzen auf Caturn mit DJ Katzenminze, Backen mit Kuchi in den Sweet Treat Mountains oder viele weitere Erlebnisse, Abwechslung ist garantiert.

Neben der Hauptgeschichte warten über 40 Minispiele, verteilt im gesamten Puppenhaus. Von Rhythmus- und Bastelaufgaben bis hin zu Kirmes-Attraktionen bieten diese kurzen Spielmomente für jeden Geschmack etwas und erhöhen den Wiederspielwert.

1 von 8

„Wir freuen uns, diesen verspielten ersten Einblick in Gabby’s Dollhouse: Ready to Party zu geben“, so Stephanie Malham, Managing Director bei Outright Games. „Das Spiel feiert Fantasie, Kreativität und Freundschaft, all das, was die Serie so besonders macht. Wir können es kaum erwarten, dass Familien ab September gemeinsam magische Erinnerungen schaffen.“

Der Trailer unterstreicht zudem die leicht zugängliche Steuerung und die große Vielfalt an interaktiven Aktivitäten. Mit seinem Fokus auf kooperatives Spielen, Kreativität und generationsübergreifenden Spaß entwickelt sich DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party zu einem echten Familien-Highlight.

Hands-On auf der gamescom 2025:

Auf der gamescom 2025 konnten wir Gabby’s Dollhouse: Ready to Party gemeinsam in einem Meeting mit Chris Rose, Production Director bei Outright Games, anspielen. Hierbei fiel uns sofort auf, wie viel Detailliebe und Herzblut in die Gestaltung des Spiels eingeflossen ist. Hierbei profitierte das Team natürlich auch davon, dass mehrere Entwickler selbst kleine Gabby-Fans daheim haben. So gingen alle gleich mit noch mehr Liebe und Begeisterung (sowie sicherlich auch einem guten Background-Wissen) ans Werk. Sehr gelungen ist auch die leicht zugängliche Steuerung im Spiel, die den Minispielen dennoch einen variablen Schwierigkeitsgrad verleiht und so eine Herausforderung für verschiedene Altersstufen schafft. Egal wie erfolgreich man ist, es gibt für jedes Minispiel eine Belohnung und um den wichtigsten Gewinn, neue Outfits für Gabby zu erhalten, benötigt man auch nicht die volle Punktzahl. Ein weiteres schönes Detail ist es, dass es dem Entwicklerteam gelungen ist, das originale Synchronsprecherteam von Dreamworks für das Spiel zu verpflichten und das nicht nur für die englischsprachige Synchro. Das Spiel bietet einen durchaus sehr großen Umfang, sodass man einige Stunden Zeit benötigt, um alle Inhalte freizuschalten. Wir freuen uns schon darauf, die finale Version anspielen zu können.