Disney Lorcana feiert Geburtstag mit neuem Set

Das Trading Card Game Lorcana aus dem Hause Disney feiert seinen zweiten Geburtstag. Grund genug, einen Blick in die Zukunft des TCGs zu werfen, die u.A. ein neue Set und neue Puzzles mit sich bringen wird.

Zwei Jahre nach dem Start von Disney Lorcana verzeichnet Ravensburger acht veröffentlichte Sets mit mehr als 1.800 unterschiedlichen Karten, eine international wachsende Community sowie die erste Weltmeisterschaft im Juni. Mit dem nächsten Set, „Mythen„, das am 5. September veröffentlicht wird, beginnt ein weiteres Kapitel. Darüber hinaus kündigt Ravensburger neue Produkte an: Disney Lorcana Puzzles und erste Informationen zu den kommenden Sets „Geflüster aus der Tiefe“ sowie „Winterzauber„, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

„Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor zwei Jahren die Veröffentlichung von „Disney Lorcana: Das Erste Kapitel“ mitverfolgt habe – und sofort von der Begeisterung und der Liebe zum Detail ergriffen war. Dieses Sammelkartenspiel ist eine Hommage an die Magie von Disney“, sagt Elaine Chase, Chief Marketing Officer für TCGs bei Ravensburger. „Es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit diesem leidenschaftlichen Team die nächsten Kapitel von Disney Lorcana zu gestalten – mit ikonischen neuen Karten von Micky und Minnie sowie faszinierenden neuen Franchises wie „Goofy – Der Film“ und „Dumbo“.“

Neues Net: Mythen

Mit dem kommenden Set „Mythen“, das am 5. September erscheint, erwartet Fans ein besonderes Highlight: Zwei ikonische Karten – Micky Maus – Tapferer Kleiner Prinz und Minnie Maus – Geliebte Prinzessin – erweitern das Disney Lorcana Universum. Diese außergewöhnlich seltenen Karten übertreffen sogar die beliebten Verzauberten Karten in ihrer Exklusivität. Sie zeichnen sich durch vollständig neue Alternate Artworks, aufwendige Foil-Veredelungen und Hot-Stamp-Elementen bei Texten und Werten aus – ein echtes Sammlerstück für alle Disney Lorcana Fans.

Darüber hinaus erweitert Ravensburger das Disney Lorcana Universum um sechs neue, hochwertige Puzzles, die ausgewählte Artworks aus dem beliebten Trading Card Game zeigen. Die detailreichen 1.000-teiligen Motive laden Disney Fans dazu ein, tief in die faszinierende Welt von Lorcana einzutauchen. Die neuen Puzzles zeigen die Farben Bernstein, Rubin, Smaragd und Saphir und ergänzen die bereits bekannten Amethyst- und Stahl-Designs. Alle Puzzles erscheinen am 1. September und enthalten als besonderes Extra eine exklusive Promokarte: Mickey Mouse – True Friend.

Geflüster aus der Tiefe & Winterzauber

Nach dem Set „Mythen“ erwartet die Spielenden eine geheimnisvolle Wendung in der Welt von Disney Lorcana: „Geflüster aus der Tiefe“ lädt alle Luminari dazu ein, ihren Weg zu erleuchten und dem Ursprung mysteriöse Geflüster auf die Spur zu kommen, die in Lorcana entdeckt wurden. Mit dem neuen Set feiern auch beliebte Charaktere ihr Comeback: Nick Wilde und Judy Hopps erscheinen als neue Glimmer-Versionen und bringen ihren unverwechselbaren Charme zurück ins Spiel. Die Prerelease-Events in teilnehmenden Spieleläden starten am 7. November, der offizielle Verkaufsstart ist der 14. November 2025.

Mit dem Set „Winterzauber“, das im ersten Quartal 2026 erscheint, hält eine frostige Brise Einzug in die Welt von Disney Lorcana. Fans dürfen sich auf winterliche Abenteuer und zauberhafte neue Charaktere freuen – darunter Angel aus Lilo & Stitch. Weitere Details zum Set werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch schon jetzt verspricht „Winterzauber“ jede Menge eiskalten Spielspaß.

