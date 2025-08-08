Demonschool: Stylisches Taktik-RPG mit Persona-Vibes erscheint im September

Das lang erwartete Taktik-Rollenspiel Demonschool hat endlich einen festen Release-Termin. Und lange müssen sich Genre-Fans nicht mehr gedulden. Wie ein neuer Trailer jetzt bestätigt, erscheint der von Persona inspirierte Titel am 3. September 2025.

Taktisch düsteres RPG

Ursprünglich bereits 2022 angekündigt, kombiniert Demonschool klassische Elemente aus rundenbasierten Taktik-RPGs mit einem Kalendersystem, wie man es aus Atlus‘ Persona-Reihe kennt. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Faye, einer jungen Exorzistin in Ausbildung, die auf einer geheimnisvollen Insel dämonischen Bedrohungen auf den Grund geht. Dabei wechseln sich strategische Kämpfe mit sozialen Interaktionen, Zeitmanagement und Entscheidungen ab, die den Spielverlauf beeinflussen.

Entwickelt wird das Spiel von Necrosoft Games. Den Vertrieb übernimmt Ysbryd Games. Besonders auffällig ist der eigenständige Grafikstil. Eine stilisierte Pixel-Art-Optik mit kräftigen Farben und markanten schwarzen Umrandungen verleiht Demonschool eine visuelle Identität, die an klassische Anime und Retro-Games erinnert. Dabei aber frisch und modern wirkt. Im Spielverlauf gilt es, Beziehungen zu anderen Charakteren zu pflegen, Fähigkeiten auszubauen und taktische Gefechte auf isometrischen Schlachtfeldern zu meistern. Die Kombination aus sozialem Rollenspiel und strategischem Tiefgang verspricht ein spannendes, abwechslungsreiches Erlebnis, gerade für Fans, die sowohl narrative als auch taktische Tiefe suchen.

Shin Megami Tensei trifft auf Final Fantasy Tactics

Nach mehrjähriger Entwicklungszeit und mehreren Verschiebungen scheint Demonschool nun bereit für den großen Auftritt. Wer Spiele wie Persona, Fire Emblem oder Shin Megami Tensei liebt, sollte sich den 3. September 2025 fest im Kalender notieren.