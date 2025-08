Darksiders 4 offiziell angekündigt: Krieg kehrt zurück

Fans der apokalyptischen Reiter dürfen jubeln: THQ Nordic hat Darksiders 4 offiziell angekündigt. Der neue Serienteil knüpft direkt an das ursprüngliche „Darksiders: Wrath of War“ von 2010 an und stellt damit erneut Krieg (War) in den Mittelpunkt des Geschehens. Nach dem Spin-off „Darksiders: Genesis“ und dem zuletzt 2018 erschienenen „Darksiders III“ ist das neue Kapitel der erste direkte Nachfolger der Hauptreihe seit fast sieben Jahren.

Zurück zu den Wurzeln

Im Gegensatz zum isometrischen Action-RPG-Ansatz von „Genesis“ setzt Darksiders 4 wieder auf klassische Third-Person-Action. Spieler*innen erwartet intensives Hack-&-Slay-Gameplay, akrobatische Fortbewegung und jede Menge Umgebungsrätsel, ganz wie in den frühen Teilen der Reihe. Die Geschichte knüpft an die Geschehnisse des ersten Spiels an und erweitert die Lore rund um die Vier Reiter der Apokalypse: War, Death, Fury und Strife. Laut offizieller Pressemitteilung von THQ Nordic steht im Zentrum des Spiels ein neuer Konflikt, der die Grenzen zwischen Himmel, Hölle und Menschheit erneut verschwimmen lässt. Auch neue Gegnertypen, Regionen und Verbündete sollen die postapokalyptische Welt um spannende Facetten erweitern.

Noch kein Releasetermin, aber große Erwartungen

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Darksiders 4 steht noch aus. Der Ankündigungstrailer liefert erste atmosphärische Eindrücke, bleibt aber hinsichtlich Gameplay noch vage. Fest steht jedoch. Mit der Rückkehr zu War und der Hauptstory der Reihe dürfte Darksiders 4 nicht nur eingefleischte Fans ansprechen, sondern auch neue Spieler*innen gewinnen, die klassische Action-Adventures mit düsterer Fantasy lieben.