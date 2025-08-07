Code Violet bringt Dino Crisis wieder zurück

Mit Code Violet erwartet Spielerinnen und Spieler in diesem Herbst ein packender Mix aus Third-Person-Horror, Action und Dinosaurier-Wahnsinn. Das neueste Projekt von TeamKill Media erscheint am 14. November 2025 exklusiv für PlayStation 5 und bringt eine düstere Sci-Fi-Vision auf die Bildschirme, bei der urzeitliche Schrecken auf moderne Technologie treffen.

In Code Violet schlüpft ihr in die Rolle von Violet Sinclair. Einer Frau, die aus ihrer Zeit entführt wurde und nun in einem geheimen Bioengineering-Komplex auf dem Planeten Trappist 1-E erwacht. Die Erde ist längst unbewohnbar und eine verzweifelte Menschheit kämpft ums Überleben. Die Aion-Kolonie nutzt Zeitreise-Technologie, um Frauen aus der Vergangenheit zu entführen. Als Ersatzmütter zur Rettung der Menschheit. Was zunächst wie ein Versuch zur Arterhaltung wirkt, entpuppt sich bald als düsteres Komplott voller Lügen, Experimente und tödlicher Gefahren.

Im Weltall hört niemand das Roarrr!

Inmitten eines von Dinosauriern überrannten Forschungskomplexes kämpft ihr euch durch enge Gänge und dichte Dschungelareale. Dabei gilt es, Ressourcen klug zu verwalten, Rätsel zu lösen und möglichst unauffällig zu agieren. Denn jeder falsche Schritt kann euer letzter sein. Stealth, Nahkampf und Schusswaffen stehen zur Verfügung, doch nur wer taktisch klug vorgeht, überlebt die unberechenbaren Kreaturen, die dank fortschrittlicher KI jedes Zusammentreffen spannend und nervenaufreibend machen. Technisch setzt Code Violet auf die Power der Unreal Engine mit Raytracing, haptischem Feedback und adaptiven Triggern des PS5-Controllers. Die 3D-Audio-Funktion sorgt dafür, dass ihr jedes Knacken, Fauchen und Stampfen der Dinosaurier hautnah erlebt. Visuell beeindruckt das Spiel mit einem Mix aus neonbeleuchteten Hightech-Laboren und verwilderten Dschungelzonen, die eine bedrohliche und gleichzeitig faszinierende Spielwelt erschaffen.

Zum Release wird es neben der Standard-Version auch eine Digital Deluxe Edition geben. Diese enthält zusätzliche Outfits wie DinoMatrix, Big Sky Cowgirl oder Star Shadow Siren, ein exklusives Violet Sinclair-Avatarbild sowie den Soundtrack des Spiels. Wer vorbestellt, erhält zudem kosmetische Extras wie ein Pinup-Outfit, die Annihilator MP und nostalgische Accessoires wie Cherry Pie Earrings.