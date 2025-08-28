Clair Obscur wird zur Franchise: Expedition 33 ist erst der Anfang

Das französische Studio Sandfall Interactive hat offiziell bestätigt, dass Clair Obscur nicht bei einem einzelnen Spiel bleiben wird. Stattdessen soll sich das Universum zu einer ganzen Franchise entwickeln, mit Expedition 33 als erster erzählter Geschichte.

Clair Obscur als Dachmarke

In einem Interview mit YouTuber MrMattyPlays erklärte Creative Director Guillaume Broche, dass Clair Obscur der übergeordnete Markenname sei. „Clair Obscur ist der Name der Franchise. Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir innerhalb dieses Universums erzählen wollen. Wie genau die nächsten Teile aussehen werden, ist noch zu früh zu sagen – aber eines ist sicher: Dies ist nicht das Ende der Clair Obscur-Reihe.“

Damit macht Sandfall deutlich, dass sich Fans auf weitere Projekte im gleichen Universum freuen dürfen, auch wenn diese nicht zwingend direkte Fortsetzungen sein müssen.

Riesenerfolg von Expedition 33

Seit dem Release hat sich Clair Obscur: Expedition 33 als echter Überraschungshit erwiesen. Bereits in den ersten 33 Tagen wurden über 3,3 Millionen Einheiten verkauft und laut Analysen von Newzoo sind die Verkaufszahlen sogar in einem „ungewöhnlich starken Maß“ weiter angestiegen. Mit diesem Erfolg gilt das düstere RPG schon jetzt als einer der heißesten Anwärter auf den Titel „Game of the Year 2025“.

Mehr Geschichten im selben Universum

Auch wenn noch nicht verraten wurde, wie das nächste Projekt aussieht, ist klar: Sandfall Interactive will die einzigartige Mischung aus kunstvollem Artdesign, intensiven Kämpfen und atmosphärischem Storytelling in weiteren Geschichten fortsetzen. Für Fans bedeutet das: Expedition 33 war nur der Anfang, die Reise ins Clair Obscur-Universum geht weiter.