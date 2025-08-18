Call of Duty: Black Ops 7: 16 Maps, Koop-Kampagne & neue Multiplayer-Innovation

Gerüchte rund um Call of Duty: Black Ops 7 nehmen weiter Fahrt auf. Laut neuen Berichten könnte der heiß erwartete Shooter bereits im November 2025 erscheinen und mit einigen spannenden Features das Franchise in neue Richtungen lenken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

16 Multiplayer-Maps zum Launch

Laut dem bekannten Leaker TheGhostOfHope (via IGN) soll Black Ops 7 mit 16 Multiplayer-Karten starten. Darunter befinden sich angeblich drei Remaster-Klassiker aus Black Ops II: Raid, Express und Hijacked. Zusätzlich könnten zwei Karten speziell für den großangelegten Skirmish-Modus erscheinen. Post-Launch-Content sei ebenfalls reichlich geplant.

Koop-Kampagne in Call of Duty mit innovativem Finale

Ein separater Bericht von Insider Gaming spricht von einer vier Spieler starken Koop-Kampagne. Das Besondere: Am Ende soll ein völlig neuer Ansatz warten. Die finale Mission trägt den Namen „Avalon“ und soll ein 32-Spieler-Multiplayer-Szenario sein. Ursprünglich als Battle-Royale-Karte gedacht, wurde Avalon offenbar in die Kampagne integriert – eine Premiere für die Serie. Dieses finale Kapitel soll stark an einen Extraction-Shooter erinnern: Stirbt das gesamte Squad, geht sämtlicher Fortschritt des Charakters verloren. Damit könnte Black Ops 7 eine neue, riskante Dynamik in die Singleplayer-Erfahrung einführen.

Gamescom könnte Aufklärung bringen

Noch handelt es sich bei allen Informationen um unbestätigte Leaks und Gerüchte. Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Allerdings steht die Gamescom 2025 kurz bevor und viele Fans rechnen dort mit den ersten handfesten Infos zu Call of Duty: Black Ops 7. Bis dahin bleibt die Vorfreude groß: ein November-Release, 16 Maps, Fan-Favorites aus BO2 und ein experimentelles Kampagnenfinale könnten Black Ops 7 zu einem der spannendsten Call of Duty-Titel der letzten Jahre machen.