CaDA erweitert Sortiment: Engineering-Modelle ab sofort erhältlich

CaDA Bricks, bekannt für hochwertige Klemmbausteine und Technic-Modelle, erweitert sein Angebot um detailgetreue Engineering-Fahrzeugmodelle, ideal für Modellbau-Fans und Technik-Liebhaber. Dieses nicht komplett neue, aber wiederauflebende Sortiment konzentriert sich auf realistisch nachgebildete Baumaschinen wie Bagger und Geländewagen, gefertigt mit derselben Präzision, die man von CaDA kennt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über CaDA, vom Baustein-Spezialisten zum Technic-Pionier

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 als Teil der traditionsreichen Double Eagle Group (seit 1988 aktiv) ist CaDA Bricks zu einem global anerkannten Markenführer im Bereich Technic-Modelle gewachsen. Mit Serien wie CaDA Technic, der exklusiven Master Series (seit 2020) oder lizenzierten Modellen wie Initial D hat CaDA seine kreative Vielfalt stetig ausgebaut.

Engineering-Fahrzeuge mit technischer Finesse

Das neue Modellhighlight ist der Volvo Excavator EC160 Electric (E010-003). Dieses ferngesteuerte Modell im 1:14-Maßstab überzeugt durch:

Materialien: Aluminium- und Zinklegierung plus elektronische Komponenten

Aluminium- und Zinklegierung plus elektronische Komponenten Leistung: 7,4 V/3000 mAh Akku, ca. 40 Minuten Spielzeit, 240 Minuten Ladezeit, 2,4 GHz Steuerung

7,4 V/3000 mAh Akku, ca. 40 Minuten Spielzeit, 240 Minuten Ladezeit, 2,4 GHz Steuerung Technische Daten: Höchstgeschwindigkeit 0,8 km/h, Neigwinkel bis 45°, Drehgeschwindigkeit 12 s/min

Höchstgeschwindigkeit 0,8 km/h, Neigwinkel bis 45°, Drehgeschwindigkeit 12 s/min Gewicht: Modell ca. 10 kg, Verpackung ca. 13 kg

Modell ca. 10 kg, Verpackung ca. 13 kg Lieferumfang: Bagger, Akku, Fernbedienung, USB-Ladekabel, Anleitung

Auch etwas fürs Gelände

Neu im Sortiment ist auch der RC Land Rover Defender Wagon. Ein offiziell lizenzierter 1:8-Abenteurer, erhältlich in drei Farbvarianten (Silber-Schwarz, Orange und Grün). Das Fahrzeug beeindruckt mit vollproportionaler Lenkung, einem 21 kg High-Torque-Servo, Alu-Dämpfern, metallischer Lenkung und einem realistischen Innenleben. Weitere Features sind eine automatische Türöffnung, ein doppelt verfügbares Tempo-Modul und ein 3000 mAh-Li-Ion-Akku.

Was macht CaDA-Modelle besonders?

Die Engineering-Modelle von CaDA sind nicht nur Spielmodelle, sondern hochwertige Technikbausätze, die echtes Ingenieurgefühl vermitteln:

Maßstabsgetreue Bewegungen und Kraftfähigkeiten

Robuste Materialien für Langlebigkeit

Funktionale Details für ein immersives Spielerlebnis

Somit schließen sie die Lücke zwischen spielerischem Bauspaß und technischem Modellbau.