Bratz®: Rhythm & Style™ – Rhythmus, Fashion & Freundschaft ab 12. September 2025

Outright Games, führender Publisher familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, und MGA Entertainment (MGA), eines der größten privat geführten Spielwaren- und Entertainment-Unternehmen weltweit, haben einen brandneuen, stylischen Gameplay-Trailer zu Bratz®: Rhythm & Style™ veröffentlicht. Das farbenfrohe Rhythmus- und Fashion-Game rückt Selbstverwirklichung, Kreativität und Freundschaft in den Mittelpunkt. Spielerinnen und Spieler tauchen in energiegeladene Minispiele ein, erkunden abwechslungsreiche In-Game-Orte und kreieren ikonische Outfits aus hunderten Individualisierungsoptionen. Der Release ist für den 12. September 2025 auf PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam geplant.

Der Trailer gewährt erstmals Einblicke in das glamouröse Modeabenteuer rund um den Globus, gespickt mit funkelnden Style-Challenges, rhythmusbasierten Party-Games und legendären Schauplätzen. Ob auf dem Laufsteg posieren oder gemeinsam mit den besten Freundinnen stilvoll reise, Bratz®: Rhythm & Style™ verspricht Fashion-Spaß für alle Altersgruppen.

Ein Highlight des Trailers ist der Party-Modus: Hier treten bis zu vier Spieler lokal in drei unterschiedlichen Rhythmus-Spielvarianten gegeneinander an, von Beat-getriebenen Dance-Offs bis hin zu zeitlich begrenzten Styling-Duellen. Perfekt für jede modebewusste Spielrunde.

Im Story-Modus für Einzelspieler begleiten Fans die ikonische Bratz-Clique, Cloe, Yasmin, Sasha und Jade, auf ihrer Reise durch sechs trendige Metropolen, darunter London, Tokio und ihre Heimatstadt Stilesville. Dort gilt es, die Städte zu erkunden, trendbewusste Einheimische zu treffen, Quests zu erfüllen, Münzen zu sammeln und sich Schritt für Schritt für einen glanzvollen internationalen Modewettbewerb zu qualifizieren.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Styling-Feature: Über 400 Kleidungsstücke, Schuhe, Make-up-Looks und Frisuren, plus die Möglichkeit, Outfits farblich anzupassen, lassen unzählige Traumkombinationen entstehen. Jeder Auftritt, ob auf dem Catwalk oder der Tanzfläche, wird so zur Bühne für den eigenen Stil.

„Wir freuen uns riesig, den ersten Gameplay-Trailer zu Bratz®: Rhythm & Style™ zu präsentieren. Dieses Spiel feiert Selbstentfaltung, Freundschaft und Spaß, genau das, was Bratz so besonders macht. Mit stylischen Multiplayer-Erlebnissen und einer aufregenden Story können Fans ihre Modefantasien voll ausleben. Wir sind gespannt, wie die Community ihren einzigartigen Look zum Launch im September präsentieren wird.“, Stephanie Malham, Managing Director von Outright Games.