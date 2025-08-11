Battlefield 6: Open Beta bricht Rekorde und übertrifft Call of Duty

Die Open Beta von Battlefield 6 sorgt aktuell für einen wahren Spieleransturm und stellt neue Maßstäbe für das Shooter-Genre. Auf Steam erreichte der Testlauf einen gleichzeitigen Spielerhöchststand von 521.000 Nutzern, genug, um sich unter die Top-3-Titel der Plattform zu katapultieren. Dass die Beta kostenlos verfügbar ist, trägt sicher zum Erfolg bei, doch selbst unter Open-Beta-Veröffentlichungen ist diese Zahl außergewöhnlich. Zum Vergleich: Nicht einmal Branchengrößen wie Call of Duty konnten in der Vergangenheit solche Werte erreichen. Laut den verfügbaren Zahlen hat die Battlefield-6-Beta den bisherigen Allzeit-Peak der Call-of-Duty-Reihe übertroffen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Schlagabtausch im Shooter-Markt

Während konkrete Zahlen für andere Plattformen nicht vorliegen, sprechen die Trends eine klare Sprache: Battlefield 6 ist aktuell die meistvorbestellte Veröffentlichung im PlayStation Store in Nordamerika und liegt in Europa nur knapp hinter EA Sports FC 26. Brancheninsider gehen davon aus, dass die Spielerzahlen auf Konsole ebenfalls sehr hoch sind, vor allem, da die Serie traditionell nicht ausschließlich auf PC-Spieler setzt. Als zusätzlichen Anreiz erhalten PlayStation-Spieler, die an der Open Beta teilnehmen, eine exklusive Belohnung im fertigen Spiel. Der Erfolg dürfte auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt bleiben. Während Activision zuletzt betonte, Call of Duty sei „too big to fail“, beweist die Resonanz auf Battlefield 6, dass die Shooter-Krone heiß umkämpft bleibt und dass die Fans offenbar großen Hunger auf ein frisches Battlefield-Erlebnis haben.