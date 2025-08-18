Aston Martin und Zenless Zone Zero enthüllen spektakuläre Crossover-Partnerschaft

In einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit, die Hochleistungsautomobiltechnik und die immersive Welt des Gamings miteinander verbindet, präsentieren Aston Martin und HoYoverse stolz ihre neue Partnerschaft rund um die elegante Spielfraktion „Victoria Housekeeping“ in Zenless Zone Zero. Im Rahmen dieses einzigartigen Crossovers hat sich Victoria Housekeeping mit Aston Martin zusammengetan, um einen luxuriösen Aston Martin Vantage Coupé zu gestalten, veredelt mit handgefertigten, maßgeschneiderten Kunstwerken. Das Resultat ist ein Fahrzeug, das die ikonische Rennsport-Ästhetik von Aston Martin mit der Anmut und Präzision von Victoria Housekeeping vereint.

Sein Debüt feiert dieses Meisterstück auf der gamescom 2025 in Köln. Am Stand von Zenless Zone Zero (Halle 6, Stand C‑031) erwartet Besucher ein individuell gestalteter Vantage mit den Charakteren Lycaon und Rina, dessen aufwendige Folierung vom hauseigenen Künstlerteam entworfen wurde.

„Diese Kollaboration geht weit über klassische ‚Itasha‘-Gestaltungen hinaus“, erklärt das Grafikteam von Zenless Zone Zero, das tief in die Lack- und Designarbeiten involviert war. Ziel sei es gewesen, die dynamische Energie des Urban-Fantasy-ARPGs mit der Präzision und Kraft eines Hochleistungsfahrzeugs in Einklang zu bringen, inspiriert von den markanten Symbolen, stilisierten Figurenmotiven und unverkennbaren Elementen von Victoria Housekeeping. Dazu zählt etwa das auffällige pinkfarbene „Z“, das den Blick einer Figur in eine schwungvolle Aktionslinie verwandelt, wie eine Klinge, die durch die Luft schneidet.

Durch die harmonische Integration dieser visuellen Elemente in die fließenden Linien des Aston Martin Vantage entsteht eine perfekte Symbiose aus klassischer Rennwagen-Optik und modernem Anime-Stil.

Gewinnaktionen vor Ort und online

Besucher des Zenless Zone Zero-Stands können an besonderen Aufgaben teilnehmen und exklusive Preise gewinnen, darunter als Hauptpreis ein 1:18‑Modell des Aston Martin Vantage. Solange der Vorrat reicht, gibt es für alle Teilnehmer Kooperationsposter, Postkarten oder eine seltene Hologrammkarte (Sammleredition).

Auch Fans weltweit können mitmachen: Über die Social-Media-Kanäle läuft ein globaler Wettbewerb, bei dem ein von Hand gestaltetes 1:18‑Modell im Victoria‑Housekeeping‑Design verlost wird, ein Sammlerstück für Auto- wie Gaming-Enthusiasten. Alle Details finden sich auf den X‑Accounts @ZZZ_DEU und @astonmartin.

Diese Kooperation ist eine Verschmelzung aus Kunst, Technologie und Storytelling, bei der traditionelle Handwerkskunst auf die grenzenlose Kreativität der digitalen Welt trifft. Wer die Verbindung von Motorsport und Gaming live erleben möchte, sollte den Stand von Zenless Zone Zero auf der gamescom 2025 nicht verpassen.