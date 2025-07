World of Warships Juli-Update: Neue US-Zerstörer & Blue Archive-Kollaboration

Wargaming, Entwickler und Publisher des erfolgreichen plattformübergreifenden Marine-Multiplayer-Spiels World of Warships, läutet den Sommer mit einer frischen Welle an Inhalten ein. Im Mittelpunkt stehen dabei eine neue Phase der Zusammenarbeit mit dem beliebten Spiel Blue Archive, neue US-Zerstörer im Early Access sowie zahlreiche Verbesserungen für ein noch angenehmeres Spielerlebnis in World of Warships.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue US-Zerstörer im Early Access verfügbar

Mit dem Juli-Update legt eine neue Linie amerikanischer Zerstörer im Spiel an. Die Schiffe der Stufen VII bis X – Hughes, Osborne, Christopher und Burrows – bringen ab Tier VIII beeindruckende 137-mm-Geschütze mit, die auf Feuerkraft setzen. Unterstützt durch einen aktivierbaren Nebelerzeuger und einen soliden HP-Pool, sind diese Schiffe bestens für intensive Artilleriegefechte gerüstet. Ab der zweiten Woche des Updates können Spieler diese Schiffe über spezielle Pakete erwerben – entweder direkt oder durch das Sammeln von Token, die über einen neuen Eventpass im US-Stil sowie persönliche Herausforderungen verdient werden können.

1 von 4

Blue Archive: Die zweite Welle der Kooperation

Vom 9. Juli bis 7. August kehrt Blue Archive mit neuen Inhalten in World of Warships zurück. Spieler können vier neue Schiffe im Rahmen eines limitierten Admiralspakets freischalten und vier frische Kommandanten ins Gefecht führen. Auch Inhalte aus der ersten Kollaborationswelle feiern ihr Comeback – darunter vier Kommandanten mit einzigartiger Sprachausgabe sowie die Rückkehr der Schiffe BA Tirpitz (Stufe VIII) und BA Montana (Stufe X).

1 von 4

Neue Missionen und Verbesserungen im Spielkomfort

Zwei neue Kampfmissionen bieten Spielern die Möglichkeit, durch Zufalls-, Koop- und Operationsgefechte wertvolle Belohnungen wie Spezialcontainer, Kohle und permanente Tarnungen zu verdienen.

Darüber hinaus bringt das Update zahlreiche Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Grafik mit sich. Dazu zählen unter anderem:

Eine überarbeitete Container-Oberfläche mit intuitiver Bedienung

Optionen für Animationen, garantierte Belohnungszähler und das gleichzeitige Öffnen mehrerer Container

Ein neues Rotationssystem für Schiffe in der Waffenkammer und im Premium-Shop, das für mehr Abwechslung sorgt

Einführung von WG Temporal Super Sampling (TSS), einer neuen Anti-Aliasing-Technologie, die die Grafikqualität verbessert, ohne die Performance zu beeinträchtigen