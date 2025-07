World of Warships Juli-Update: Neue Schiffe & Star Trek-Event

Mit dem Start in den Juli läutet Wargaming eine neue Saison voller maritimer Abenteuer ein. Die beiden Titel World of Warships: Legends und World of Warships: Blitz erhalten umfangreiche Updates, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler begeistern dürften. Im Mittelpunkt stehen dabei patriotische Feierlichkeiten zum amerikanischen Unabhängigkeitstag, die Rückkehr der Star Trek-Kooperation sowie neue Schiffe, Spielmodi und Verbesserungen für das mobile Spielerlebnis.

World of Warships: Legends – Freiheit, Feuerkraft und die Rückkehr der Sternenflotte

Pünktlich zum 4. Juli bringt World of Warships: Legends eine ganze Palette an Inhalten, die sich rund um die US-Marine drehen. Herzstück des Updates ist die neue Kampagne „Forward for Freedom“, die am 30. Juni startet. Über fünf Wochen hinweg können Spieler 120 Meilensteine durchlaufen, um sich das Tier VIII Premium-Schlachtschiff Wisconsin zu sichern, ein mächtiges Symbol amerikanischer Seemacht.

Zusätzlich wird die neue Event-Währung Independium eingeführt. Mit ihr lassen sich exklusive Belohnungen wie der legendäre Kreuzer Puerto Rico, thematische Skins und weitere Ingame-Gegenstände freischalten. Auch das Tier VI Premium-Schlachtschiff West Virginia ’44 ist über das Zufallspaket „Stahl und Sterne“ erhältlich, während das legendäre Schlachtschiff Louisiana als Forschungsprojekt neue taktische Möglichkeiten eröffnet, inklusive verheerender Luftangriffe.

Ein weiteres Highlight ist die neue permanente Tarnung für die HMS Rodney, die auf dem historischen Dazzle-Muster der britischen Admiralität basiert. Diese visuelle Hommage an den Zweiten Weltkrieg ist ab dem 30. Juni verfügbar und verleiht dem britischen Schlachtschiff ein markantes Erscheinungsbild.

Star Trek kehrt zurück – Neue Kommandanten und legendäre Schiffe

Nach dem Erfolg der ersten Kooperation kehrt Star Trek mit einer zweiten Welle an Inhalten zurück zu World of Warships: Legends. Neu dabei ist der Tier VIII-Kreuzer U.S.S. Voyager, begleitet vom exklusiven „Diamant der Königin“-Skin für das japanische Schlachtschiff Yamato.

Vier neue Kommandanten, Captain Riker, Captain Janeway, Worf und die Borg-Königin, erweitern das taktische Repertoire der Spieler. Diese Charaktere sind über die neue Replikator-Kiste II sowie im Ingame-Shop erhältlich. Einige Inhalte lassen sich auch durch spezielle Missionen wie „Forward for Freedom“ und „Einmal Delta-Quadrant und zurück“ freischalten. Commander Riker ist zudem über den neuen Kalender „Nummer Eins“ verfügbar.

World of Warships: Blitz – Neue Zerstörer und der Spielmodus „Turbofeuer“

Auch auf Mobilgeräten geht es heiß her: World of Warships: Blitz erhält mit dem Juli-Update eine neue Linie französischer Zerstörer im Early Access. Diese Schiffe, L’Adroit (Tier V), Hardi (Tier VII) und Orage (Tier IX), sind auf Geschwindigkeit und Tarnung ausgelegt und verfügen über neuartige variable Torpedos, die je nach Entfernung unterschiedlich viel Schaden verursachen. So können Spieler im Nahkampf maximalen Schaden entfalten, während sie auf größere Distanzen taktisch agieren.

Mit dem neuen temporären Spielmodus „Turbofeuer“ wird das klassische Dominanz-Gameplay um eine actionreiche Variante erweitert. Powerups, unbegrenzte Respawns und spezielle Schiffsverbesserungen sorgen für ein intensives Spielerlebnis, bei dem die Action erst endet, wenn ein Team die Vorherrschaft errungen hat.

Abgerundet wird das Update durch zahlreiche UX-Verbesserungen und Anpassungen, die das Spielerlebnis auf mobilen Geräten noch flüssiger und zugänglicher machen.