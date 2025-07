Wird Cronos: The New Dawn das neue Dead Space?

Bloober Team, die Macher von Titeln wie The Medium und Layers of Fear, haben ein neues zehnminütiges Gameplay-Video zu ihrem kommenden Sci-Fi-Survival-Horror Cronos: The New Dawn veröffentlicht. Die düstere Reise durch eine dystopische Zukunft erinnert nicht nur visuell an Genreklassiker wie Dead Space, sondern punktet mit eigenständiger Atmosphäre, innovativen Spielmechaniken und intensiven Gegnerbegegnungen.

Von dem Studio hinter dem Silent-Hill-2-Remake

Im Mittelpunkt des neuen Materials stehen zwei Level: „Islands in the Mist“ und „The Hospital“. Während erstere Umgebung durch dichte Nebelschwaden und surreale, fast traumartige Szenarien geprägt ist, verschlägt es Spielerinnen und Spieler in „The Hospital“ in ein bedrückendes Labyrinth aus klaustrophobischen Gängen, wo sterile Räume in albtraumhafte Hallen übergehen. Jeder Schritt ist potenziell tödlich – nichts ist sicher, kein Winkel harmlos.

Ein besonders spannendes Gameplay-Element ist das sogenannte Merge-Feature: Die Gegner, auch bekannt als „The Orphans“, bleiben nach ihrem Ableben nicht lange tot. Wenn ihre Körper nicht rechtzeitig verbrannt werden, werden sie von anderen Kreaturen absorbiert und kehren verstärkt ins Spiel zurück – schneller, stärker und deutlich gefährlicher. Wer also denkt, erledigte Feinde seien passé, wird schnell eines Besseren belehrt. Feuerquellen wie ein Flammenwerfer oder brennbare Gegenstände werden zur wichtigsten Waffe im Überlebenskampf.

Dead Space lebt hier weiter

Die Spielenden übernehmen die Rolle eines sogenannten „Travelers“, dessen Aufgabe es ist, Überlebende aus einer apokalyptischen Realität zu retten. Dabei springen sie zwischen dem Polen der 1980er-Jahre und einer zerstörten, verfallenen Zukunftswelt hin und her. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das mysteriöse Reisetagebuch eines früheren „Traveler“ mit der Kennung ND 3500, das Hinweise über die aktuellen Ereignisse liefert. Im Spiel besucht man unter anderem einen Ort, der von der real existierenden Industriestadt Nowa Huta inspiriert ist – ein düsterer Kontrast zur einstigen sozialistischen Utopie.

Das gezeigte Material gipfelt in einer intensiven Bossbegegnung mit einem Wesen namens „Terror“. Dieser bedrohliche Gegner vereint körperliche Gewalt mit psychologischem Schrecken und scheint eine zentrale Rolle im übergreifenden Konflikt zu spielen. Die Atmosphäre, das Sounddesign und die Lichtsetzung schaffen ein beklemmendes Erlebnis, das selbst Horror-Veteranen auf die Probe stellen dürfte.

Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Wer auf Survival Horror mit Anspruch, dichter Atmosphäre und spannenden Ideen steht, sollte diesen Titel auf dem Radar behalten. Mehr Informationen und Updates zu Cronos und anderen kommenden Space-Horrorspielen findet ihr regelmäßig auch auf SpaceKings.de.