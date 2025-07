Where Winds Meet: Letzter großer Playtest startet im Juli

Das chinesische Entwicklerstudio Everstone Studio hat den finalen Playtest zu seinem ambitionierten Open-World-Wuxia-RPG Where Winds Meet angekündigt. Vom 24. bis 30. Juli 2025 können Spieler auf PlayStation 5 und PC die neue urbane Region Kaifeng erkunden – eine gewaltige Stadt mit über 10.000 interaktiven NPCs.

Ein Wuxia-Abenteuer im alten China

Where Winds Meet versetzt euch in die Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche. Eine Phase großer Umbrüche in der chinesischen Geschichte. Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Schwertmeisters, der nicht nur seine eigene Herkunft ergründen, sondern auch politischen Intrigen und spirituellen Geheimnissen auf den Grund gehen muss. Das Spiel bietet klassische Wuxia-Elemente wie akrobatische Kämpfe, poetische Schauplätze und tiefgründige Dialoge, eingebettet in eine riesige, frei erkundbare Welt.

Kaifeng – Eine Stadt voller Leben und Geschichten

Im Fokus des finalen Playtests steht die lebendige Metropole Kaifeng. Diese riesige Stadtregion ist vollständig zugänglich und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten und Schauplätzen: von den luxuriösen Straßen des Fanlou-Viertels über heruntergekommene Slums bis hin zu prunkvollen Palästen und dem düsteren Geistermarkt.

Mit über 10.000 NPCs, die individuell reagieren und interagieren, soll Kaifeng eines der dynamischsten Stadterlebnisse bieten, das es je in einem Rollenspiel gab. Neben Quests und Nebenhandlungen kann man auch entspannen. Etwa in einem traditionellen Badehaus oder beim Besuch einer chinesischen Oper.

Teilnahme am Playtest und Release-Zeitraum

Der finale Playtest findet vom 24. bis 30. Juli 2025 statt. Interessierte Spieler können sich vorab registrieren, um Zugang zum Test zu erhalten. Ein konkretes Release-Datum wurde noch nicht genannt. Where Winds Meet soll jedoch noch 2025 für PlayStation 5 und PC erscheinen.