Warcrow: „Song of the Dormant“ – Epische Erweiterung mit Story-Power angekündigt

Der spanische Miniaturen- und Tabletop-Spezialist Corvus Belli, bekannt für hochwertige Metallminiaturen und Erfolgstitel wie Infinity, hat spannende neue Details zu seiner kommenden Warcrow-Erweiterung enthüllt. „Song of the Dormant“ heißt das neueste Battle Pack für das beliebte Fantasy-Tabletop Warcrow, und es verspricht eine intensive Mischung aus erzählerischem Tiefgang, taktischem Anspruch und spektakulären Miniaturen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zwei Fraktionen, ein mystisches Artefakt und das Schicksal einer Welt

Die Erweiterung spielt im detailreich gestalteten Fantasy-Universum Lindwurm und dreht sich um das sagenumwobene Artefakt „Wheel of Mathalazz“, eine uralte Quelle vergessener Macht. Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Rivalen mit gegensätzlichen Idealen: Verena von Aurtigard, Hohepriesterin des Lichtordens Selas, und Meister Uruk, ein mit arkaner Macht verbesserter Vorfahre der düsteren Scions of Yaldabaoth. Ihr Kampf um das Rad der Macht führt Spieler durch verfluchte Wälder, dunkle Ruinen und an die unheilvollen Ufer des Dormant Lake.

Dabei entfaltet sich die Geschichte wie ein Kapitel aus einem epischen Fantasy-Roman, cineastisch, gefährlich und atmosphärisch dicht.

Was „Song of the Dormant“ auszeichnet:

Kampagnenheft mit verzweigter Story: Spieler erleben eine narrative Kampagne mit Entscheidungen, die den Verlauf beeinflussen.

Zwei ikonische Fraktionen: Die kämpferischen Priesterinnen, Ritter und Guisarmiers des Feudoms treffen auf die unheimlichen Scions, einst Elfen, die durch magische Selbstmodifikation neue Grenzen überschreiten.

Neue Spielmechaniken: Fog-Bending, Tinge-Kräfte, Zauber, dynamische Missionsziele und mehr sorgen für taktische Tiefe.

Hochwertiges Spielmaterial: Inklusive bedruckter Geländeteile, Spielmatte, einzigartiger Marker und 14 detailreicher Miniaturen.

Große Zielgruppe: Ideal für Lore-Fans, Miniaturenmaler, kompetitive Spieler und Kampagnenliebhaber.

1 von 4

Tiefer Blick ins Warcrow-Universum

Im Hintergrund der Handlung nähert sich der mythische Stern Warcrow. Mit ihm nehmen magische Phänomene zu, Kreaturen aus alten Legenden tauchen wieder auf, und das seltene Orichalcum reagiert stärker denn je auf die Energien der Himmelskörper.

Doch es gibt düstere Omen: In der Vergangenheit bedeutete die Rückkehr des Warcrow stets Katastrophen. Schon einmal stürzte ein ganzer Elfenimperium durch einen magischen Bürgerkrieg ins Chaos, ein Erbe, das bis heute nachwirkt.

Und jetzt, da die mysteriöse Crimson Tide, ein magischer Nebel, sich langsam vom Kontinent Assail zurückzieht, drohen sowohl uralte Schrecken als auch verborgene Schätze wieder ans Licht zu kommen.

„Song of the Dormant“ erscheint demnächst, erste exklusive Vorschau-Videos geben bereits Einblick in Inhalte und Qualität. Für Fans von erzählerischem Tabletop, düsterer Fantasy und hochklassigen Miniaturen ist diese Erweiterung ein absolutes Highlight in der Warcrow-Welt.